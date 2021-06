Partidul lui Ion Chicu s-a lansat în campania electorală pentru anticipate

PDCM intră în această campanie cu mesajul său onest şi asumat: „ţara e în dificultate, da împreună putem depăşi orice dificultate”.



Preşedintele PDCM dă asigurări că echipa pe care o conduce are capacitatea să lucreze pentru oameni. „Împreună cu oamenii care facem astăzi echipă în PDCM am ştiut cum să scădem impozitele şi taxele ca să câştige şi oamenii şi economia şi bugetul. Am ştiut cum să majorăm salariile şi pensiile ca la plecare să rămână miliarde în vistieria statului, am ştiut să finanţăm drumuri şi apeducte ca să putem susţine economia şi agricultorii. Am ţinut piept pandemiei şi secetei, da nu am admis nicio zi restanţe la salarii şi pensii”.



Ion Chicu a remarcat că programul partidului este realist şi pentru ţară. În opinia sa nu este alternativă de a păstra statul decât de a-l integra în spaţiul european. Nu există alternativă de a păstra oamenii în ţară decât de a construi drumuri şi apeducte. Nu există alternativă pentru dezvoltare şi trai decent decât să fie scăzute impozitele şi mărite veniturile oamenilor. Nu există alternativă pentru viitor decât restabilirea respectului pentru pedagogi şi medici. Nu există alternativă pentru dezvoltare decât combaterea corupţiei.

Printre obiectivele asumate de formaţiune este creşterea salariul pe economie cu 40%, subvenţionarea creării locurilor de muncă şi salarii tinerilor, extinderea Programului Prima Casă şi lansarea unui program similar pentru automobile, adresat familiilor cu copii. De asemenea, vor creşte salariile pedagogilor şi bugetarilor, se va achita o pensie în plus pentru cei cu pensia sub minimumul de existenţă.



Fosta ministră a sănătăţii, Viorica Dumbrăveanu, a remarcat că insuficienţa finanţării sistemului de sănătate, dar şi preudo-reformele promovate pe parcursul mai multor ani au distorsionat sistemul de sănătate şi au generat riscuri funcţionale majore. În opinia sa, doar capacitatea exemplară a medicilor a permis în 2020 să fie evitat un colaps al sistemului de sănătate. Pentru a dezvolta sistemul de sănătate, PDCM îşi propune să reducă lipsa medicilor prin motivare financiară suficientă, să creeze condiţii de acces la servicii medicale pentru toţi, să doteze cu echipament necesar instituţiile medicale, să diversifice serviciile medicale şi să consolideze ANSP pentru a răspunde corespunzător la urgenţele de sănătate publică.



Anatol Usatîi, ex-ministru al economiei şi infrastructurii, a declarat că lipsa infrastructurii adecvate este principala constrângere pentru dezvoltarea economică. Obiectivele principale ale PDCM este continuarea proiectelor internaţionale ce ţin de conectarea drumurilor naţionale publice naţionale şi internaţionale, inclusiv pentru crearea premiselor de construcţie a autostrăzilor. Pe plan naţional, formaţiunea îşi asumă continuarea şi extinderea programelor de reabilitare a drumurilor naţionale şi regionale, reluarea Programului „Drumuri bune”. De asemenea, se propune continuarea elaborării programului de construcţie a magistralelor pentru aprovizionarea cu apă din sursele de apă de suprafaţă sigure: Nistru şi Prut, da şi construcţia canalizărilor în localităţi etc.