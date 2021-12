Opoziţia socialistă şi guvernarea PAS - divergenţe pe seama banilor oferiţi de UE

De asemenea, guvernaţii spun că banii europeni vor fi investiţi şi în proiecte care aduc plusvaloare economiei. De cealaltă parte, opoziţia se arată nemulţumită de numărul mare de credite pe care le ia în ultima perioadă Republica Moldova, fapt ce împovărează şi mai mult cetăţenii.



Summit-ul Parteneriatului Estic, care a avut loc la Bruxelles, a fost precedat de semnarea de către ministrul moldovean de Externe, Nicu Popescu, şi comisarul european pentru vecinătate şi extindere, Oliver Varhelyi, a unui acord de finanţare în valoare de 60 de milioane de euro – asistenţă financiară nerambursabilă oferită Republicii Moldova pentru soluţionarea problemelor energetice şi pentru a atenua impactul socio-economic ca urmare a creşterii preţurilor la gazele naturale.



„Avem un sprijin financiar de 60 de milioane de euro pentru criza gazelor, alte 60 de milioane de euro sunt investiţii în eficienţa energetică şi încă 150 de milioane de euro pentru investiţii în infrastructură. Este un ajutor enorm. Republica Moldova duce lipsă serioasă de investiţii de capital şi contează foarte mult cât de eficient vor fi canalizaţi aceşti bani. Noi avem toată determinarea ca acest sprijin, precum şi alt sprijin care va veni, în egală măsură ca şi banii din buget, să fie cheltuiţi exact acolo unde este nevoie. Am oferit sprijin pentru păturile vulnerabile, am încercat să atenuăm pe cât este posibil creşterile de preţuri, dar în acelaşi timp este imperios necesar să canalizăm bani spre creştere economică”, a spus vicepreşedintele Parlamentului Mihai Popşoi, în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune.



În acelaşi timp, opoziţia se arată nemulţumită că guvernarea se împrumută tot mai mult de la partenerii de dezvoltare, iar banii sunt folosiţi pentru consum şi nu pentru proiecte masive de infrastructură, industrializare.



„60 de milioane de euro sunt oferite în calitate de grant, dar aceşti bani nu ajung nici pentru a acoperi suma alocată de Guvern pentru capitalizarea Energocom-ului şi pentru procurarea gazelor naturale din Polonia prin firme terţe la un preţ de peste 1.000 de dolari pentru mia de metri cubi. Restul cifrelor anunţate sunt credite. Republica Moldova deja are împrumuturi foarte multe şi datoria externă a crescut mult din 2009 până în prezent. Nimeni nu neagă importanţa acestor vizite, dar trebuie să vorbim de investiţii în agricultură, despre industrializarea ţării, ceea ce ne-ar permite să creăm o economie, să avem impozite şi să ne creăm un buget. Sunt multe mesaje politice frumoase, dar mai este mult până la lucruri concrete”, a spus vicepreşedintele Parlamentului Vlad Batrîncea.



Potrivit Executivului de la Chişinău, cele 60 de milioane de euro oferite de Uniunea Europeană vor fi debursate în acest an, într-o singură tranşă. Acest program de suport bugetar completează pachetul Uniunii Europene de Redresare Economică pentru Republica Moldova în valoare de până la 600 milioane de euro care urmează a fi implementat în următorii trei ani.