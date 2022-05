Oficial moldovean: Nu există riscuri ca în războiul din Ucraina să fie atrasă şi Transnistria

De asemenea, Oleg Serebrian spune că guvernarea de la Chişinău are certitudinea că Kievul nu este implicat în organizarea atacurilor provocatoare înregistrate în ultima perioadă în regiunea transnistreană.



Vicepremierul pentru reintegrare spune că, în prezent, nu există indicii care ar trăda pregătiri pentru o eventuală implicare a regiunii separatiste în război. Oleg Serebrian spune că nici pretinsele autorităţi de la Tiraspol şi nici cetăţenii regiunii nu agreează ideea extinderii conflictului militar din Ucraina.



„O doză de risc există şi a existat întotdeauna. Un conflict care este îngheţat, are capacitatea de a se dezgheţa în circumstanţe nefavorabile. Când situaţia din întreaga regiune este îngrijorătoare, nu putem spune că nu există niciun risc. Dar gradul de risc, deocamdată, nu este unul foarte înalt. Nimeni nu neagă faptul că trăim într-o zonă sensibilă, iar războiul din Ucraina ne afectează, inclusiv, sub aspectul securităţii. Dar nu este un grad ridicat de alertă în legătură cu posibilitatea implicării acestei zone în conflict. Nu am simţit în partea stângă a Nistrului, nici în rândul populaţiei, nici în rândul mediului de afaceri, nimeni nu este interesat de escaladarea tensiunilor. Nu există un risc ca acest conflict să degenereze în viitorul apropiat”, a spus Oleg Serebrian în cadrul emisiunii „Freedom cu Dorin Galben” de la TV8.



Deşi pretinsele autorităţi de la Tiraspol au anunţat că au informaţii care ar proba implicarea Kievului în organizarea recentelor atacuri din regiune, Serebrian neagă un astfel de scenariu. Potrivit oficialului, Ucraina nu are niciun interes să-şi deschidă un nou punct fierbinte pe teritoriul ţării.



„Nu există temei să credem că Ucraina a fost implicată în organizarea acestor acte. Suntem încrezători că ucrainenii n-au fost implicaţi şi n-au niciun interes să organizeze astfel de acţiuni de destabilizare. N-au existat revendicări că ruşii ar fi organizat. Din aceste motive, credem că atacurile au fost organizate pe interior. În timpul discuţiilor cu Vadim Krasnoselskii n-am simţit un aer marţial, o dorinţă de a soluţiona problemele pe calea forţei. Avem convingerea că Tiraspolul nu este interesat ca situaţia de degradeze”, a mai spus Oleg Serebrian.



Potrivit datelor oficiale, în regiunea transnistreană se află între 1500 – 2000 de soldaţi. Militarii ruşi din zonă sunt împărţiţi în pacificatori, care au mandat de prezenţă acolo încă din 1992, imediat după războiul de pe Nistru, şi Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) care staţionează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova.