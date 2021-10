Natalia Gavriliţa: Vrem de la Gazprom un preţ corespunzător veniturilor populaţiei

Prim-ministrul spune că semnarea unui contract avantajos cu concernul rus pentru un an de zile, ar fi o soluţie potrivită pentru Republica Moldova, care ar permite autorităţilor să eşaloneze povara financiară pentru cetăţeni pentru o perioadă de 12 luni. Mai mult, premierul spune că procurarea gazelor naturale din surse alternative, presupune achitarea preţului integral, atât pentru cetăţenii din dreapta Nistrului, cât şi pentru cei din regiunea transnistreană.



Premierul Natalia Gavriliţa dă de înţeles că în condiţiile în care, stânga Nistrului nu achita preţul gazelor naturale, aprovizionarea regiunii din surse alternative este pusă sub semnul întrebării. Din acest motiv, Chişinăul insistă pe ideea prelungirii vechiului contract cu Gazprom, în baza vechii formule de calcul. Premierul evită să spună care este preţul asupra căruia insistă negociatorii moldoveni în discuţiile cu reprezentanţii Gazprom, însă menţionează că este un preţ „rezonabil”.



„Problema este efectuarea plăţii pentru aceste gaze de către regiunea transnistreană. Când se cumpără de pe piaţă, preţul este mai mare şi plata este în avans sau se fac anumite înţelegeri în privinţa modalităţii de plată, întrebarea este dacă există capacitate de plată pentru consumul din stânga Nistrului? Ne dorim un contract pe termen lung cu Gazprom, un contract care ar fi în beneficiul cetăţenilor, atât de pe malul drept, cât şi malul stâng. Contractul pe un an ne-ar permite eşalonarea plăţilor pe întregul an, ca să nu avem un preţ exagerat în lunile de iarnă. Pentru Republica Moldova ar presupune un preţ mai mic faţă de ţările europene, corespunzător veniturilor populaţiei ”, a spus Natalia Gavriliţa în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chişinău.



Prim-ministrul spune că, în sfârşit, Republica Moldova dispune de infrastructura necesară care permite achiziţionarea gazului din mai multe surse. Pe parcursul lunii octombrie, ţara noastră a primit volume modeste de gaze naturale din partea Ucrainei şi României, cantităţi care au permis menţinerea presiunii în reţea.



„Nu este o problemă de acces, acum putem accesa gaze naturale prin 4 puncte de intrare atât din România, cât şi din Ucraina şi din sud prin revers, dar avem o anomalie pe piaţa internaţională, cu un preţ foarte înalt. Nu este o problemă când e vorba de accesarea gazelor naturale, ci la ce preţ le putem accesa. Gazoductul Iaşi-Chişinău este funcţional, noi am primit o cantitate de gaze naturale prin acest gazoduct pe perioada acestei luni, este vorba despre o cantitate mică, de echilibrare a presiunii în reţea. Capacitatea gazoductului nu permite asigurarea întregului teritoriu al ţării pe timp de iarnă. Ucraina ne-a oferit 15 milioane de metri cubi pe datorie, suma o vom achita mai târziu, când preţurile vor fi accesibile”, a mai spus Gavriliţa.



În urma instituirii stării de urgenţă, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a obţinut prerogativa de a acorda din bugetul de stat suma de 1,7 miliarde de lei companiei de stat Energocom pentru a demara procesul de achiziţie a gazului din surse alternative. Astfel, Energocom a semnat un contract pentru o achiziţie de probă de un milion de metri cubi de gaze naturale cu compania poloneză PGNiG.