Natalia Gavriliţa, despre protestele Partidului ŞOR: „Se încearcă crearea unei mişcări de destabilizare”

În acelaşi timp, Natalia Gavriliţa dă asigurări că sunt depuse toate eforturile pentru ca ţara să dispună de energie electrică şi gaze naturale la un preţ cât mai avantajos posibil.



Natalia Gavriliţa a calificat protestul de duminică, din Piaţa Marii Adunări Naţionale, drept un element al democraţiei, prin asigurarea libertăţii de întrunire. În acelaşi timp, premierul a menţionat că, în ultima perioadă, se atestă tentative de a crea haos în societate.



„Se încearcă crearea unei mişcări de destabilizare. De aceea, îndemn oamenii să nu fie manipulaţi, să nu se lase folosiţi în această situaţie dificilă. Guvernul lucrează la mai multe programe pentru a creşte veniturile cetăţenilor şi pentru a ajuta antreprenorii. Important este ca aceste manifestaţii să nu fie plătite, pentru că pe termen lung, aceste persoane îşi doresc să vină, să poată avea acces la resursele statului şi să poată fura cum au mai furat”, a spus Natalia Gavriliţa în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chişinău.



În acelaşi timp, premierul a menţionat că Republica Moldova va fi asigurată cu energie electrică, deşi actualul contract de livrare a energiei a fost semnat doar pentru o lună.



„Negociem în fiecare lună, atât cu Centrala de la Cuciurgan, cât şi cu întreprinderi din Ucraina pentru furnizarea energiei electrice. Avem posibilitatea de a semna contract cu Ucraina pe mai multe luni. Luăm în considerare posibilitatea semnării unui contract pe termen mediu. În acelaşi timp, discutăm şi cu Centrala de la Cuciurgan pentru că obiectivul nostru este să obţinem cel mai bun preţ pentru cetăţeni. În ultimele 3 luni am reuşit să menţinem preţul la nivelul care a existat anterior. Cuciurgan nu vrea să încheie contract pe o perioadă mai mare de timp, are legătură cu schimbările din regiunea transnistreană, care au survenit odată cu închiderea hotarului cu Ucraina şi posibilităţile de a utiliza leii”, a mai spus Natalia Gavriliţa.



Premierul şi-a exprimat speranţa că Gazprom nu va sista livrările de gaze pentru Republica Moldova, deşi Chişinăul nu şi-a onorat obligaţiunea privind contractarea unei companii care să auditeze datoriile Moldovagaz.



„Deocamdată nu avem indicii că ar fi sistate livrările. La nivelul Consiliului de Observatori Moldovagaz se discută cu Gazprom. Am trimis solicitări pentru a prelungi data auditului, din motive obiective, nu am reuşit recrutarea companiilor care să vrea, pe perioada războiului, să facă acest audit. Noi continuăm să căutăm companii independente pentru auditare. Între timp, Curtea de Conturi face un audit. Odată ce licitaţia a eşuat, se poate merge pe discuţii directe cu o companie. Încercăm că identificăm o companie sau un consorţiu de companii care să aibă credibilitate şi să ne ofere un raport care poate fi utilizat în negocieri pentru această pretinsă datorie”, a punctat prim-ministrul.



Potrivit deciziei ANRE, de la 1 iunie, tariful pentru gazele naturale este de 18,6 lei pentru un metru cub. Autorităţile dau asigurări că pentru perioada rece a anului Guvernul pregăteşte un nou mecanism de compensare a tarifului destinat persoanelor cu venituri modeste.