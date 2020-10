Maia Sandu: Voi insista pe curăţarea sistemului judecătoresc şi al procuraturii de corupţi

Politiciana afirmă că va veni din funcţia de preşedinte cu iniţiativa legislativă care va permite evaluarea judecătorilor şi a procurorilor în funcţie de provenienţa averii şi a deciziilor emise în ultimii ani.



Într-o conferinţă de presă, Maia Sandu a declarat că judecătorii şi procurorii vor trebui să demonstreze că averea lor este câştigată legal, iar în caz contrar, să plece din sistem. Al doilea criteriu ţine de deciziile pe care le-au dat în ultimii ani. În cazul în care se vor constata decizii ilegale şi care au costat statul şi cetăţenii bani, vor pleca din sistem.



„Un preşedinte onest va numi în funcţie un prim-ministru onest. Un preşedinte onest va numi în funcţia de judecători doar oameni oneşti. Un preşedinte onest va numi şi va susţine doar oameni oneşti în toate instituţiile statului”, a menţionat lidera PAS.

„Moldova are nevoie de un altfel de conducător. Republica Moldova are nevoie de conducători oneşti, curajoşi, competenţi, care ţin la oameni, care vor şi care pot rezolva problemele cu care se confruntă cetăţenii. Avem nevoie de un preşedinte care să respecte cetăţenii şi cunoască problemele lor”, a notat Maia Sandu.



Candidata a declarat că oamenii îşi doresc locuri de muncă şi familii unite aici, acasă. Or, multă lume a fost nevoită să plece peste hotare, pentru că nu au putut obţine un salariu adecvat. În opinia sa, pentru a îmbunătăţi lucrurile este necesară dezvoltarea economiei. Pentru a îmbunătăţi condiţiile de trai, politiciana propune implementarea conceptului „satul european”. Printre obiectivele anunţate se mai numără majorarea pensiei la peste două mii de lei, precum şi apropierea de Uniunea Europeană.



În cursa prezidenţială sunt înregistraţi opt concurenţi electorali: Renato Usatîi (Partidul Nostru), Andrei Năstase (Platforma DA), Tudor Deliu (PLDM), Igor Dodon (independent, susţinut de PSRM), Violeta Ivanov (Partidul Şor), Maia Sandu (Partidul Acţiune şi Solidaritate), Octavian Ţîcu (Partidul Unităţii Naţionale) şi Dorin Chirtoacă (Blocul Electoral UNIREA).