Maia Sandu: Dacă ar fi dorit să sprijine Tiraspolul cu preţul la gaze, Rusia o putea face

Declaraţia aparţine preşedintelui Maia Sadu şi a fost făcută în cadrul unei conferinţe de presă. Şefa statului a răspuns la întrebarea IPN legată de opinia exprimată de unii experţi potrivit căreia Republica Moldova ar fi putut obţine un preţ mai avantajos la gaze din partea Federaţiei Ruse. În opinia experţilor, acest lucru ar fi fost posibil dacă conducerea de la Chişinău ar fi purtat un dialog la nivel politic cu Kremlinul şi dacă ar fi folosit argumentul factorului transnistrean – dacă ar fi invocat sprijinul oferit de Rusia regimului de la Tiraspol.



„Nu am reuşit să înţeleg logica acestei expuneri, în situaţia în care spuneţi că Moscova a vrut să ofere un preţ mai bun (Republicii Moldova) la gaze pentru că şi-a dorit ca în stânga Nistrului să ajungă un preţ mai bun, dar nu a făcut asta din cauza mea. Şi eu nu înţeleg logica: ce are vizita mea în Rusia?”, a răspuns Maia Sandu.



Şefa statului a menţionat că s-a implicat în procesul de facilitare a negocierilor dintre partea moldovenească şi partea rusă. „Eu am avut discuţii cu domnul Kozak, Am avut această discuţie pentru a facilita discuţiile dintre partea moldovenească şi partea rusă, în sensul în care am optat pentru ca aceste discuţii să aibă loc mai devreme decât mai târziu. Acesta a fost conţinutul discuţiilor pe care le-am avut. Şi în situaţia asta – aceasta a putut fi contribuţia mea legală la acest proces, dincolo de faptul că am discutat şi cu mulţi alţi parteneri externi, în special atunci când nu exista suficient volum, în pofida faptului că se plătea un preţ foarte mare în luna octombrie pentru gazele furnizate de Gazprom. Oricum, nu exista volumul şi nu ni s-a furnizat volum suficient. Şi iată aici am încercat să discut cu mai mulţi preşedinţi de ţări din Occident şi nu doar, pentru ca să putem să rezolvăm această problemă de insuficienţă a volumului de gaze”, a menţionat Maia Sandu.



„Am folosit relaţii pe care le-am stabilit de-a lungul timpului cu preşedinţii altor ţări, pentru ca să ajut Guvernul să găsească o soluţie tehnică pentru acest subiect”, a spus Maia Sandu, evitând să răspundă la întrebarea de ce nu a avut o întâlnire cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, în procesul facilitării negocierilor dintre partea rusă şi partea moldovenească pe subiectul încheierii unui nou contract dintre Moldovagaz şi Gazprom, respectiv pentru a influenţa obţinerea unui preţ mai avantajos la gaze pentru Republica Moldova.



Într-o conferinţă de presă recentă, preşedintele consiliului de administraţie de la Moldovagaz, Vadim Ceban, a declarat pentru IPN că la negocierile de la Sankt Petersburg dintre părţile moldovenească şi rusă, la care şeful de la Moldovagaz a participat, „factorul transnistrean” nu a fost invocat deloc.