Maia Sandu, despre eventualitatea unui război: Cetăţenii să fie alerţi, dar nu panicaţi

Preşedintele spune că în contextul disensiunilor actuale dintre Rusia şi NATO, subiectul retragerii trupelor ruse din regiunea transnistreană devine mult mai sensibil.



Preşedintele Maia Sandu spune că tensiunea crescândă de la hotarul ruso-ucrainean trezeşte multă îngrijorare la Chişinău. Instituţiile de forţă ale ţării sunt mobilizate, astfel încât să faţă unei situaţii de criză. Totuşi, şefa statului şi-a exprimat speranţa că raţiunea şi dialogul vor prevala în discuţiile dintre Rusia şi NATO, fiind evitat un potenţial conflict militar.



„Nu este un secret că Republica Moldova este foarte vulnerabilă şi, evident, consecinţele ar fi dificile pentru ţară. Pornind de la resursele pe care le avem, încercăm să pregătim anumiţi paşi, planuri de acţiuni, astfel încât să avem activităţi coordonate. Coordonate pe intern, în primul rând, dar coordonate şi pe extern. Pentru ca într-o situaţie de urgenţă care poate fi declanşată de o criză externă să apelăm pe intern la instituţiile noastre care trebuie să se mobilizeze. Lucrăm acum la asta, ca să ne asigurăm că fiecare ştie ce are de făcut. Şi bineînţeles, există şi posibilitatea ajutoarelor externe”, a spus Maia Sandu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



Preşedintele Maia Sandu spune că în eventualitatea unui război, Uniunea Europeană, partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova ar fi gata să ne ajute să facem faţă unei crize militare, la fel cum se întâmplă şi în perioade paşnice.



„Nu am discutat cu preşedintele Ucrainei. Am discutat cu Uniunea Europeană, în primul rând. Aş vrea ca cetăţenii să fie alerţi, dar în acelaşi timp să nu fie panicaţi. Pentru că eu cred că există, în continuare, şansa unei soluţii diplomatice. Trebuie să ne informăm din surse credibile, pentru că un risc foarte mare este dezinformarea şi manipularea. Noi suntem o ţară paşnică şi ne dorim să ne fie respectat dreptul la pace, noi nu reprezentăm niciun pericol pentru alte ţări. Avem nevoie de linişte şi pace, ca să ne concentrăm pe agenda internă”, a mai spus Maia Sandu.



Acum două zile, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a cerut Rusiei retragerea trupelor ruse din Republica Moldova, Ucraina şi Georgia. Maia Sandu spune că acelaşi mesaj îl au şi autorităţile de la Chişinău în dialogul cu Rusia.



„Avem sprijin din partea partenerilor de dezvoltare de mulţi ani pe subiectul retragerii trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, dar, din păcate, acest sprijin extern nu s-a materializat. Acum lucrurile sunt şi mai complicate. Noi vom insista, vom continua să cerem ca trupele ruse să părăsească Republica Moldova. Acesta este un subiect important de pe agenda cu Federaţia Rusă”, a spus preşedintele Republicii Moldova.



Recent, grupul operativ al trupelor ruse din Transnistria (GOTR), dislocat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, a desfăşurat exerciţii militare în stânga Nistrului. Potrivit presei ruse, în cadrul acestor exerciţii, a fost testat gradul de „pregătire pentru luptă”.