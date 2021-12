Irina Vlah ar putea candida la prezidenţiale: Am acest drept

Irina Vlah a menţionat că are relaţii colegiale cu actualul preşedinte Maia Sandu, dar şi cu premierul Natalia Gavriliţa, despre care menţionează că este al 9-lea prim-ministru cu care activează în Guvern.



Irina Vlah refuză să vorbească despre planurile sale după expirarea mandatului de başcan al Găgăuziei, însă nu respinge ideea de a se înscrie în cursa pentru funcţia supremă în stat, la alegerile prezidenţiale din 2024. Irina Vlah spune că face echipă bună cu actualul premier, Natalia Gavriliţa, deşi la aprobarea legilor bugetului pentru anul 2022, Vlah a fost critică la adresa guvernării.



„Sunt cetăţean al Republicii Moldova şi am un astfel de drept (de a candida). Vedem ce va fi ulterior. Natalia Gavriliţa este al 9-lea premier cu care lucrez şi de fiecare dată am speranţa că lucrurile pot fi făcute bine. Atitudinea faţă de regiunile Republicii Moldova trebuie să fie egale când vorbim despre fondurile ţării, când vorbim de grădiniţe, spitale, şcoli. Pentru anul viitor majorarea salariilor medicilor nu este prevăzută, iar pentru profesori este o majorare de 5-6%. Ceea ce înseamnă foarte puţin. Aici opiniile noastre sunt diferite. Cred că atunci când avem un deficit atât de mare de medici şi pedagogi, trebuie să ne gândim cum păstrăm aceste cadre în sistem şi cum să atragem specialişti noi”, a spus Irina Vlah, în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.



Irina Vlah a refuzat să dea calificative activităţii preşedintelui Maia Sandu la un an de la preluarea mandatului. Cert este că timp de un an guvernatorul Găgăuziei şi şeful statului au avut o singură întrevedere oficială.



„A fost prima întrevedere oficială cu preşedintele Maia Sandu. În timpul întrevederii au fost discutate mai multe subiecte, am analizat problemele ţării, proiectele pe care le realizăm în Găgăuzia. N-am primit propuneri pentru alte întâlniri, dar dacă vrem să ne dezvoltăm ţara, trebuie să ne întâlnim mai des. Nu pot să-i dau nicio notă preşedintelui Maia Sandu, note trebuie să-i dea alegătorii care au ales-o în funcţie”, a spus Irina Vlah.



Irina Vlah a menţionat că i-a lansat invitaţia Maiei Sandu de a participa la festivitatea dedicată aniversării a 27-a de la constituirea autonomiei, însă preşedintele Republicii Moldova n-a venit la eveniment. Irina Vlah este başcan al Găgăuziei din 2015. În 2019, ea a fost aleasă pentru al doilea mandat.