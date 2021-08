Ion Sturza: Procurorul general este dependent de sfaturile lui Veaceslav Platon

Fostul prim-ministru Ion Sturza spune că în timpul unei discuţii informale cu procurorul general i-a explicat acestuia că n-are sorţi de izbândă în lupta cu guvernarea, iar ca o soluţie de alternativă i-ar fi propus lui Alexandr Stoianoglo demisia de onoare.



„Am avut o discuţie privată în timpul căreia i-am sugerat să îşi dea demisia, pentru că ar trebui să se ridice la nivelul unui om de stat şi să înţeleagă care sunt dezideratele noii puteri şi dacă nu este de acord să implementeze aceste deziderate, atunci e mai bine să plece onorabil. Dar el are ambiţie şi orgolii rănite. În plus, a venit cu nişte argumente aiurite că totul se face pentru că este găgăuz. Stoianoglo a sfidat opinia publică şi noua guvernare şi nu văd nicio formulă cum ar putea să rămână în funcţia de procuror”, a spus Ion Sturza în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



Sturza exclude veridicitatea afirmaţiilor lui Alexandr Stoianoglo, potrivit căruia în timpul şedinţei Consiliului Suprem de Securitate, preşedintele Sandu ar fi cerut Procuraturii Generale intentarea unor dosare penale pe numele oponenţilor politici. Mai mult, Veaceslav Platon, stabilit la Londra, ar fi cel care-i coordonează acţiunile lui Alexandr Stoianoglo, spune Sturza.



„Stoianoglo este captiv şi dependent de sfaturile fugarului de la Londra. În demersurile Procuraturii se regăseşte limbajul lui Platon. Este deja penibil, ar trebui să se retragă. Ar fi un bun candidat pentru funcţia de başcan în Găgăuzia. El mizează pe oponenţii politici ai guvernării, pe socialişti. Mai mizează pe avocaţii lui Platon de la Londra care-i scriu scrisori şi-i dau sfaturi. Eu aş fi foarte întristat să am aşa parteneri în cruciada cu sistemul politic”, a mai spus Ion Sturza.



Alexandr Stoianoglo a menţionat, în repetate rânduri, că nu intenţionează să-şi prezinte demisia, întrucât a obţinut funcţia de procuror general în urma unui concurs public. Mai mult, Procuratura Generală a anunţat că va depune o sesizare la Curtea Constituţională pentru controlul constituţionalităţii modificărilor operate în Legea cu privire la Procuratură, modificări ce simplifică mecanismul de demitere a procurorului general.