Ion Chicu: Până în luna iunie 2020, Aeroportul Mărculeşti va funcţiona

„În aeroportul Mărculeşti investiţiile sunt minime. Am calculat că este nevoie de până la 30 de milioane de lei. Aceste investiţii le va face statul. Până în luna iunie aeroportul Mărculeşti va funcţiona”, a declarat premierul în cadrul emisiunii „Piatniţa s Anatoliem Golea” de la postul de televiziune RTR Moldova.



Prim-ministrul spune că aeroportul, în principiu, este funcţional, are toate certificatele necesare aeroportuare. „Noi am făcut o analiză şi am văzut câţi cetăţeni de-ai noştri zboară de pe aeroportul de la Iaşi – majoritatea sunt de la nordul ţării. În plus, avem regiunile din Ucraina care sunt aproape de oraşul Bălţi – Viniţa, Cernăuţi”, a completat premierul.



Şeful cabinetului de miniştri susţine că a fost făcută o primă analiză a situaţiei la aeroporturile Mărculeşti şi Bălţi. Din punct de vedere comercial, aeroportul din Bălţi este mai atractiv pentru că în apropiere sunt mai multe localităţi,oraşul Bălţi este aproape, dar acolo este nevoie de investiţii foarte mari.



„Pista de decolare şi aterizare nu este în stare să primească avioanele. Trebuie să realizăm studiul de fezabilitate şi acolo va trebui să se meargă pe scenariul parteneriatului public privat. Avem legislaţie în acest sens, pentru a anunţa concurs pentru atragerea investitorilor trebuie să facem acest studiu de fezabilitate care va arăta cu ce intră în afacere statul şi ce este obligat să facă investitorul privat”, a afirmat Ion Chicu.