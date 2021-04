Instituirea stării de urgenţă în Republica Moldova, motiv de gâlceavă între deputaţi

De cealaltă parte, deputaţii Partidului Şor, care au votat pentru instituirea stării de urgenţă, spun că Guvernul nu a făcut nimic altceva decât să pună în aplicare recomandarea cu care a venit preşedintele Maia Sandu după şedinţa Consiliului Suprem de Securitate.



Deputaţii PAS spun că Guvernul este total nepregătit pentru perioada de 2 luni, timp în care ţara se va afla în stare de urgenţă. Potrivit lor, nu există un plan foarte clar al restricţiilor impuse şi nici nu au fost prevăzute fonduri pentru susţinerea cetăţenilor şi a întreprinderilor care vor suferi pierderi de pe urma instituirii stării de urgenţă.



„Noi am venit cu amendamente foarte pertinente, să se instituie un centru unic, ca să ştii unde să te adresezi, să se formeze o bază de date electronică prin intermediul căreia toată lumea care vrea să se vaccineze, să ştie exact când îi vine rândul, unde sunt deschise centrele de vaccinare. Din fericire, aceste amendamente au fost luate de Guvern pentru a fi analizate, dar per total, a fost o mimare”, a spus deputatul PAS, Vladimir Bolea, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



Democraţii spun că, în prezent, asistăm la o bătălie pentru putere între Igor Dodon şi Maia Sandu, iar criza pandemică nu ar fi prioritatea de bază a celor doi politicieni.



„Nu vorbim despre gestionarea pandemiei, ci despre nişte jocuri politice. Sunt departe de gândul că deciziile le ia Guvernul, deciziile sunt luate la partid şi sunt puse în aplicare foarte repede. Dacă nu este instituit lockdown, această stare de urgenţă îşi pierde sensul. Nimeni nu-şi bate capul de sănătatea oamenilor, asistăm la o luptă între doi politicieni, Maia Sandu şi Igor Dodon”, a spus deputatul PDM, Pavel Filip.



Deputaţii Platformei DA spun că refuzul şefului statului de a-l desemna pe Andrei Năstase în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, va costa ţara foarte mult.



„Noi am propus un Guvern anticriză cu atribuţii foarte clare, dacă se accepta, n-am fi avut circul pe care l-am văzut în Parlament, puteam modifica legea bugetului, am ratat 60 de milioane de euro din partea României şi am putea rata şi 500 de milioane de la FMI. Nu vom merge cu un Guvern proeuropean la alegeri, pentru că alegerile oricum vor fi la toamnă”, a spus deputatul Platformei DA, Vasile Năstase.



În acelaşi timp, deputaţii Partidului Şor spun că efectele instituirii stării de urgenţă vor fi vizibile abia peste 2-3 săptămâni, timp în care cetăţenii trebuie să respecte măsurile impuse de autorităţi.



„Guvernul a venit cu propunerea stării de urgenţă, aşa cum a propus anterior şi preşedintele Sandu. Trebuie să aşteptăm o perioadă de cel puţin 2-3 săptămâni ca să vedem rezultatele”, a spus deputatul Partidului Şor, Marina Tauber.



Proiectul privind declararea stării de urgenţă la nivel naţional în perioada 1 aprilie – 30 mai a fost votat de 52 de deputaţi. Este vorba de deputaţii PSRM şi cei ai Platformei parlamentare Pentru Moldova care îi include şi pe cei a fracţiunii Partidului Şor.