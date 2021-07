Igor Grosu, după închiderea secţiilor de votare: Majoritatea oamenilor au dat un vot conştient pentru un viitor mai bun VIDEO

„Vreau să menţionez că acest rezultat s-a întâmplat în nişte condiţii vitrigi, în pofida la toate minciunile, toate obstacolele, puse în faţa cetăţenilor. Am văzut o campanie murdară, am văzut cu toţii cum au fost transportaţi organizat, am văzut practici murdare de cumpărare a voturilor”, a spus Igor Grosu.







Grosu a spus că PAS „va fixa toate încercările de a frauda votul”.

La secţiile de votare s-au prezentat 48,2% din alegători - 1,46 milioane. Diaspora moldovenească a demonstrat din nou o capacitate impresionantă de a se mobiliza la vot. La cele 150 de secţii de votare din străinătate au votat peste 200.000 de cetăţeni, mai puţini alegători în comparaţie cu scrutinul prezidenţial, când peste hotare au votat peste 260.000 de moldoveni.

La cele 41 de secţii de votare deschise pentru locuitorii din Transnistria au votat circa 29.000 de cetăţeni.