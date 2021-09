Igor Grosu, despre scandalul plăcuţelor neutre: Ne ghidăm de interesul oamenilor

Potrivit lui Grosu, solicitarea Chişinăului către Kiev de a prelungi permisiunea pentru maşinile cu numere transnistrene pentru traversarea hotarului ucrainean, are la bază doar interesul cetăţenilor din stânga Nistrului.



Preşedintele Parlamentului spune că în dialogul cu Tiraspolul, Chişinăul preferă să asigure un climat calm. Grosu spune că solicitările Chişinăului la adresa Kievului privind amânarea interdicţiei de traversare a frontierei au la bază faptul că există doar două centre de înmatriculare, la Tiraspol şi Râbniţa, iar cetăţenii nu au timp să-şi schimbe numerele.



„Noi ne ghidăm, în primul rând, de interesul cetăţenilor noştri din stânga Nistrului. Până la urmă, oamenii simpli au de suferit, nu aşa-numita administraţie de la Tiraspol care nu are nevoie să traverseze hotarul ucrainean, pentru că nimeni nu-i aşteaptă acolo. Avem doar două centre de înmatriculare, până în iulie pe malul drept a fost un vacuum de putere, instituţiile erau în expectativă şi nimeni nu încuraja înmatricularea automobilelor, de asta am hotărât să le dăm un răgaz ”, a spus Igor Grosu în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.



Chişinăul a trimis părţii ucrainene solicitarea repetată ca interdicţia de a traversa frontiera ucraineană pentru maşinile cu numere de înmatriculare transnistrene să fie aplicată abia de la 10 ianuarie 2022. Preşedintele Parlamentului spune că Kievul n-a oferit încă un răspuns în acest sens.



„Partea ucraineană n-a venit cu un răspuns definitiv. Urmărim foarte atent ce se întâmplă la hotar, nu sunt impedimente, lumea circulă cu transportul înmatriculat cu numere neutre. Unităţilor de transport care erau, la acel moment, în Ucraina li se permite să revină pe malul stâng, iar noi suntem deschişi să găsim soluţii. Noi nu ne gândim la confortul aşa-numitei administraţii de acolo. Noi ne gândim la oameni şi la alegerile din 11 iulie am văzut că pe un teritoriul, unde nu ne putem face campanie, 14-15% din cetăţeni gândesc altfel, preocuparea noastră este faţă de aceşti oameni”, a mai spus Grosu.



La 1 septembrie a intrat în vigoare interdicţia aplicată de Kiev privind traversarea frontierei ucrainene pentru maşinile cu numere de înmatriculare transnistrene, fiind acceptare doar maşinile cu numere neutre. Mai multe microbuze şi autobuze de rută cu destinaţia Odessa au făcut cale întoarsă de la frontiera ucraineană, întrucât procesul de schimbare a plăcuţelor transnistrene în plăcute neutre nu este prevăzut şi pentru transportul de pasageri sau pentru cel comercial. Liderul PSRM, Igor Dodon a calificat interdicţia părţii ucrainene drept o înţelegere dintre Chişinău şi Kiev privind blocarea economică a regiunii transnistrene.