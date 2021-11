Igor Grosu: Curtea de Conturi va realiza un audit la Moldovagaz

Igor Grosu s-a arătat critic la adresa acestei entităţi, menţionând că Moldovagaz nu şi-a onorat angajamentele în luna octombrie şi n-a livrat volumele necesare de gaze naturale. Guvernul fiind pus în situaţia de a identifica soluţii pentru a menţine presiunea în reţea.



Preşedintele Parlamentului spune că deputatul PAS, Radu Marian, pregăteşte un proiect de lege care-i va oferi Curţii de Conturi posibilitatea de realiza audite la Moldovagaz. Grosu spune că proiectul urmează să intre în procedură parlamentară, iar până la sfârşitul acestui an va fi aprobat.



„La începutul săptămânii vom veni cu o iniţiativă legislativă prin care vom oferi drept legal Curţii de Conturi să poată verifica, audita cum se cheltuie resursele financiare în cadrul acestei întreprinderi, aşa cum se face în raport cu ministerele, agenţiile. Această întreprindere, care era obligată să asigure un volum integral de gaze naturale, nu a fost capabilă s-o facă. Deja relaţiile lor cu cei cu care au semnat contract comercial, este problema lor. Guvernul a făcut tot posibilul, prin Energocom, cu ajutorul prietenilor noştri din Occident, să cumpărăm din surse alternative. E adevărat, la un preţ mare, dar trebuia să asigurăm funcţionalitatea instituţiilor”, a spus Igor Grosu în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova.



Igor Grosu a menţionat că mecanismul de compensare parţială a tarifelor la gazele naturale, aprobat de Parlament vine să-i ajute pe cetăţeni să facă faţă facturilor mari. Potrivit proiectului aprobat de deputaţi, statul va compensa 67% din tariful pentru primii 50 de metri cubi consumaţi şi 50% din tariful pentru următorii 100 de metri cubi consumaţi.



„Aşteptăm să vedem primele calcule. Asta e tot ce am putut da, pentru că n-am dat doar pentru facturi. 2 miliarde de lei au mers şi pentru majorările salariale. Trebuia să găsim bani şi pentru primării, investiţii, trebuia să lăsăm bani şi pentru orice eventualitate. Banii alocaţi către Energocom rămân drept rezervă, este vorba de peste un miliard de lei, bani la care putem reveni oricând, ca să fie folosiţi tot pentru cetăţeni. O parte din buget, peste 30%, este direcţionată spre domeniul social, pensii, majorare de salarii, ajutor pentru perioada rece a anului majorat de la 500 la 700 de lei”, a mai spus preşedintele Parlamentului.



Joi, Parlamentul a aprobat şi compensarea parţială a tarifului pentru energia termică. Astfel, pentru locuitorii municipiilor Chişinău şi Bălţi, statul va compensa diferenţa, în mărime de 67 la sută, pentru prima gigacalorie consumată. Compensaţia maximă pentru prima gigacalorie va constitui 450 lei.