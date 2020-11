Igor Dodon: „O s-o bat din nou pe Maia Sandu la diferenţa de 4-5%”

„Poate noi special aşa strategie am avut? Poate noi special nu am utilizat toate resursele în turul întâi? (...) Ei vor lua lovitura de bază în turul doi. O să fie mobilizare mai masivă. Eu azi am discutat cu stuff-ul, o să fie mobilizare mai masivă, oamenii o să iasă la vot şi proporţia de voturi arată că o să fie în favoarea candidatului de centru-stânga şi s-o batem, din nou, pe Maia Sandu la diferenţa de 4-5%”, a spus Igor Dodon la o emisiune de la NTV Moldova.





Amintim că Maia Sandu şi preşedintele în exerciţiu, Igor Dodon, se vor întâlni în turul doi în alegerile prezidenţiale din Republica Moldova. Asta după ce cei doi concurenţi electorali au obţinut cele mai multe voturi în scrutinul din 1 noiembrie. Ca şi în alegerile din 2016, şi de această dată marea bătălie s-a dat între candidatul proeuropean Maia Sandu, care a obţinut 36,16% din voturi, şi candidatul prorus Igor Dodon, care a acumulat 32,61% din voturi. Prin urmare, şi în alegerile din 15 noiembrie moldovenii vor trebui să aleagă între Vest şi Est. Marea surpriză a acestor alegeri a fost primarul de Bălţi, Renato Usatîi, care a obţinut circa 16.9% din voturi, fiind urmată de Violeta Ivanov, candidată din Partidului Şor, condus de deputatul fugar Ilan Şor - 6,49%. Liderul Platformei DA, Andrei Năstase, a fost votat de 3,26% din alegători, iar liderul PUN, Octavian Ţîcu, de 2%, urmat de candidatul PLDM, Tudor Deliu, care a luat 1,37%, Dorin Chirtoacă - 1,2%. Prezenţa la vot a fost mai scăzută comparativ cu anul 2016. În total au votat 42,76% din alegători - 1.214.757 de voturi exprimate. Prezenţa la vot a femeilor a fost mai mare - 53.9%, iar cea a bărbaţilor de 46,1%. Prin comparaţie, în 2016, în primul tur au votat 50,95% din alegători, adică 1.418.518 de alegători. În cursa electorală pentru prezidenţiale au fost înscrişi opt candidaţi: Renato Usatîi - Partidul Nostru, actual primar de Bălţi; Andrei Năstase - Platforma DA, fost ministru de Interne; Maia Sandu - Partidul Acţiune şi Solidaritate, ex-premier; Igor Dodon - candidat independent, sprijinit de Partidul Socialiştilor; Octavian Ţîcu - PUN, deputat în Parlament; Dorin Chirtoacă - Mişcarea Politică Unirea, ex-primar de Chişinău; Violeta Ivanov - Partidul Şor, deputată în Parlament.

Mai mult, Igor Dodon afirmă că primul tur a demonstrat că electoratul de stânga este mai mare decât cel de dreapta, dacă e să adunăm voturile pe care le-a obţinut el cu cele ale Violetei Ivanov şi ale lui Renato Usatîi.