Guvernarea asmuţă CNA împotriva administraţiei din Orhei. Preşedintele raionului: Vor să ne închidă gura

Într-o intervenţie live pe Facebook, preşedintele raionului, Dinu Ţurcanu, a anunţat că a primit o scrisoare din partea Centrului Naţional Anticorupţie, prin care i se cere să prezinte, în regim de urgenţă, detalii cu privire la şedinţa la care a fost adoptată decizia respectivă.

„Se întâmplă ceea ce am intuit. Guvernarea a pus tunurile pe noi şi vrea să se răzbune doar din simplu motiv că am îndrăznit să apărăm drepturile copiilor noştri. În această dimineaţă am primit o înştiinţare din partea Centrului National Anticorupţie în care ni se cere socoteală pentru decizia Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a raionului Orhei. Mai mult, ni se cere să prezentăm detalii în legătura cu această decizie „în termen restrânşi”, după cum se arată în scrisoarea de la CNA”, a declarat preşedintele raionului Orhei.

În context, Dinu Ţurcanu s-a arătat surprins de formularea celor de la CNA şi a menţionat că nu este clar, din punct de vedere juridic, ce înseamnă noţiunea de „termeni restrânşi” şi ce e cu această urgenţă. Potrivit lui, este evident faptul că guvernarea încearcă să pună presiune pe ei.

„Această scrisoare şi acest gest al guvernării îl considerăm drept o tentativă de a pune presiune pe noi, de a ne închide gurile şi de a ne face sa dăm înapoi cu decizia noastră de a lăsa şcolile deschise. Decizia Comisiei Extraordinare Sănatăte Publică a raionului Orhei este o decizie legală, bazată strict pe lege, şi nu credem că sunt motive sa fim urmăriţi, persecutaţi şi presaţi de structurile de forţă ale statului. Dacă această guvernare a ajuns să vadă în decizia noastră, care vine să apere drepturile constituţionale ale copiilor noştri şi dreptul fundamental la educaţie, un act de corupţie, atunci am ajuns mai rău decât credeam”, a menţionat şeful administraţiei raionale.

Amintim că vineri, 21 ianuarie, Comisia locală pentru sănătate publică a decis ca şcolile din raionul Orhei să continue să activeze în regim de zi, iar activitatea întreprinderilor din domeniul HoReCa să nu fie restrânsă, chiar dacă la nivel central s-a cerut contrariul. Ieri, preşedintele raionului, Dinu Ţurcanu, a explicat că nu este de acord cu decizia autorităţilor centrale, deoarece restricţiile trebuie raportate la situaţia din teren şi nu trebuie generalizate. Potrivit lui, pe lângă criza pandemică, Republica Moldova se confruntă şi cu o criză social-economică acută, prin urmare, este necesar să se ţină cont şi de posibilităţile pe care le are populaţia în această situaţie dificilă.