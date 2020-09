Dodon, după ce a fost criticat de către ministrul Şarov: Dacă aş dori, mâine ar fi demis

„O să discutăm cu domnul Şarov şi o să-l rugăm să se documenteze. Dacă nu poate să se documenteze, atunci se pot lua şi alte decizii, inclusiv politice, în acest sens, ca să înveţe să se documenteze. Preşedintele ţării a fost cu mască în şcoală. Şi atunci când am vorbit cu elevii, am scos masca, am spus două-trei cuvinte şi am pus masca înapoi. Asta este pentru cei care vor să vadă realitatea”, a declarat Igor Dodon în cadrul unei ediţii speciale la Prime TV, în seara de 16 septembrie.



Potrivit lui, atunci când sunt publicate imagini de la evenimentele la care participă, sunt postate şi imagini video, „unde se vede cum a fost”. Preşedintele afirmă că „imediat ce au fost luate deciziile şi măsurile de comisiile responsabile, le respectă şi toate vizitele lui în spaţiile închise, mai ales în şcoli, sunt cu măşti”.



Igor Dodon a menţionat că există un acord semnat de coaliţia de guvernare şi acesta presupune o anumită colaborare pe interior. „Acum, imaginaţi-vă că deputaţii PSRM de mâine să-i ia pe fiecare ministru PDM şi săi eticheteze public. La ce duce chestia asta? Eu cred că la nimic bun. Dacă vrei să de poziţioneze politic, în anumite interese politice şi ai o agendă politică, atunci când eşti în parteneriat cu cineva, nu cred că e corect. Când încep a fi lansate săgeţi în adresa partenerului nu este corect”, a precizat preşedintele.



Şeful statului admite că Igor Şarov ar fi acţionat fiind controlat „de cei patru din Partidul Democrat, care îşi doresc să rupă coaliţia”. Or, potrivit lui, ei (socialiştii, n.r.) sunt parteneri de nădejde şi nu vor să arunce ţara în haos”.