Dodon, decorat de Lukaşenko cu medalia „75 de ani de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei”

Igor Dodon a precizat că această distincţie a fost instituită anul curent de președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko.





„Medalia este decernată pentru contribuție semnificativă în educația patriotică a cetățenilor, perpetuarea memoriei celor căzuți, organizarea acțiunilor consacrate jubileului victoriei. Am fost decorat cu medalia respectivă în semn de recunoaștere deosebită a meritelor – în special, pentru inițiativa mea de a instala în orașul Minsk, monumentul lui Ion Soltîs, Erou al Uniunii Sovietice, originar din Moldova, dar și pentru restaurarea a zeci de complexe memoriale militare. Am mulțumit prietenilor belaruși pentru aprecierea atât de înaltă a eforturilor mele și am subliniat importanța păstrării memoriei și a atitudinii grijulii față de istoria noastră comună”, a scris Igor Dodon pe Facebook.