Chirtoacă se retrage din politică: Am rămas consternat să văd cum procurorii regimului Plahotniuc: Robu, Furtuna şi Morari sunt promovaţi

Potrivit IPN, într-o scrisoare publică, adresată partenerilor din Europa şi SUA, Dorin Chirtoacă precizează că, din anul 2001, a fost implicat în activitatea civică şi politică, militând pentru reunificarea cu România şi pentru integrarea în UE. Însă, în mai 2017, a fost arestat şi suspendat, în opinia sa ilegal, din funcţia de primar al Chişinăului, de către „regimul mafiot Plahotniuc-Dodon-Şor”.

„Nu v-am deranjat după schimbarea puterii din vara anului 2019, având speranţa că revenirea treptată la democraţie a Republicii Moldova o să determine revenirea la legalitate şi în ceea ce mă priveşte. Din păcate, după încă doi ani, situaţia nedreaptă, continuă şi se agravează”, notează Dorin Chirtoacă.



El spune că dosarele lui sunt în procedură penală. Apartamentul său, casa bunicilor, până şi apartamentul mamei sale, decedate anul acesta, sunt sechestrate. „Astfel nu există proces echitabil, termen rezonabil şi nici remediu efectiv. Evident ca acestea te demotivează să mai continui să te implici, să mai faci ceva, pentru Republica Moldova şi pentru democraţie. Totuşi, am încercat să găsesc energie pentru a merge înainte. Acum trei săptămâni însă am rămas consternat să văd cum procurorii regimului Plahotniuc – D. Robu, V. Furtuna, V. Morari – sunt promovaţi. Or, ei sunt cei care au fabricat dosarele mele, la comanda lui Plahotniuc şi Dodon”, afirmă fostul primar.



Potrivit lui, cu asemenea personaje, lupta cu corupţia nu doar va fi mimată, dar va fi deturnată, „va fi discreditată şi înlocuită cu aranjamente, prin metode putrede şi primitive”. În opinia sa, devine evident faptul ca orice soluţie dată în Republica Moldova, de la retragerea acuzaţiilor, până la achitare sau condamnare, va fi una politică şi nu un act de justiţie. „În asemenea condiţii, mă găsesc într-o situaţie absurdă, de blocaj şi nu vad nicio posibilitate de a-mi apăra cauza şi onoarea decât, poate, într-un târziu, la CEDO, unde este înregistrată cererea nr. 24516/18 Chirtoaca v. Republica Moldova, pentru suspendarea ilegală din funcţie şi încălcările de până acum”, a mai menţionat Dorin Chirtoacă.