Batrîncea, în Parlament: Nu trebuie să operăm cu semi-adevăruri în dosarul fraudei bancare

Potrivit lui, justiţia nu trebuie să fie orientată politic şi nu trebuie să aibă frică să numească politicienii vizaţi, indiferent că ei sunt de stânga sau de dreapta. Declaraţiile au fost făcute în plenul Parlamentului, la şedinţa la care urmau să aibă loc audieri parlamentare privind progresul acţiunilor în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar.



„Din anul 2014, noi am fost cei care am protestat şi la Banca Naţională, şi la Procuratură şi în anul 2014, noi, socialiştii, am fost învinuiţi că încercăm să destabilizăm situaţia înainte de campania electorală, însă pe urmă, toată societatea a aflat despre ceea ce s-a produs în sectorul bancar. Având alegerile parlamentare în 2014, guvernarea de atunci a decis cumva să ţină sub paravanul tăcerii acest furt bancar. Au trecut şapte ani şi, evident, nu putem fi satisfăcuţi şi criticăm procesul de recuperare a banilor furaţi”, a notat deputatul.



Vlad Batrîncea a menţionat că se caută un ţap ispăşitor, dar frauda bancară a fost posibilă datorită implicării politicului, datorită modificării legislaţiei, în special a celei cu privire la BNM. „Acest furt a fost bine planificat de Guvern şi unii actori politici din Parlament. Unii lideri politici chiar au promovat aceste lucruri şi nu doar la nivel de iniţiative legislative, dar şi la nivel de implicare. Evident că regulatorul naţional autonom, independent, care este Banca Naţională, tot a fost implicată în acel furt. A permis scoaterea din ţară a sumelor enorme”, a spus deputatul.



Potrivit lui, cei di BCS nu pot fi mulţumiţi de informaţia prezentată cu privire la recuperarea banilor sustraşi. Or, banii au fost recuperaţi exclusiv din vinderea activelor băncilor. Acesta a mai spus că nu critică raportul sau autorii, dar asupra proiectului de hotărâre elaborat de Comisia juridică, numiri şi imunităţi, în baza informaţiei remise de Procuratura Generală, trebuie de lucrat, pentru că nu se evidenţiază o abordare concretă.