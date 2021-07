Andrei Năstase: „Am votat pentru o Moldovă normală, pentru o Moldovă în care nu se mai fură”

„Am votat pentru o Moldovă normală, pentru o Moldovă, pentru o Moldovă raţională, educată, sănătoasă, în care nu se mai fură. O Moldovă în care nu se mai fură alegerile, nu se mai anulează alegerile primarului de Chişinău. Am votat pentru o Moldovă de mâine, o Moldovă în care lumea trăieşte bine. Bineînţeles, am votat pentru o Moldovă în care parlamentarii muncesc pentru oamenii. Am votat pentru cea mai frumoasă echipă pe care a avut-o vreodată R. Moldova”, a spus Andrei Năstase.