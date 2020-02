Alexandru Slusari consideră că Blocul ACUM a cedat prea uşor guvernarea şi că Guvernul Sandu nu trebuia să-şi asume răspunderea pentru Legea Procuraturii

„Eu consider că cedarea guvernării a fost o greşeală şi gestul de asumare, sub aspectul tactic, consider că nu a fost unul corect. Dacă la început noi nu am mers aşa cum trebuie cu Declaraţia de capturare a statului, mai departe, cel puţin în perioada octombrie, noiembrie, decembrie, chiar dacă erau clare intenţiile lui Dodon, noi trebuia să continuăm guvernarea şi să realizăm multe lucruri bune pentru care am luptat”, a declarat Alexandru Slusari la emisiunea „Puterea a patra” de la N4.

Guvernul Maiei Sandu a fost demis marţi, 12 noiembrie 2019, cu voturile deputaţilor din fracţiunea PSRM şi PDM, la doar cinci luni de la învestirea în funcţie. Moţiunea de cenzură a fost înregistrată de deputaţii PSRM, aflaţi în alianţă de guvernare cu Blocul ACUM, după ce Guvernul şi-a asumat răspunerea pentru modificarea Legii Procuraturii, aşa încât premierul să poată selecta candidaţii pentru funcţia de procuror general.