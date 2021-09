39% din bălţeni îl cred pe Renato Usatîi primarul potrivit, deşi acesta a anunţat că nu va mai candida pentru un alt mandat

Mai bine de două treimi dintre participanţii la sondaj au declarat că decizia lui Renato Usatîi de a-şi depune mandatul de primar a fost proastă, care a generat un val de dezamăgire, tristeţe şi îngrijorare. Concluziile se conţin într-un sondaj preelectoral, realizat de compania de cercetare sociologică [imas].



Doru Petruţi, director general [imas], a declarat într-o conferinţă de presă la IPN că sondajul a fost efectuat în luna septembrie şi el vizează o scurtă diagnoză socio-politică a situaţiei din municipiul Bălţi după demisia lui Renato Usatîi din funcţia de primar.



„I-am întrebat pe participanţii la sondaj cine cred ei că e cea mai potrivită persoană pentru a fi primar în municipiul Bălţi. Vă atrag atenţia că aceasta a fost o întrebare cu răspuns deschis. Respondenţilor nu li s-a prezentat nicio variantă de răspuns, iar operatorii au notat opţiunea pe care respondenţii au dat-o. Şi, conform acestui clasament, în ciuda anunţurilor făcute, Renato Usatîi este pe locul întâi, cu 39% din opţiuni. Alţi 6,5% l-au nominalizat pe Nicolae Grigorişin. Alexandr Nesterovschi – poziţia trei, cu 2,9%, şi Boris Marcoci – 2,9%, Alina Spataru – 1,3%. Sigur că sunt şi multe alte menţiuni cu câţiva respondenţi care au nominalizat diverse persoane pe care le cunosc de acolo”, a menţionat Doru Petruţi. Totodată, aproape 7% au spus că nicio persoană nu ar fi potrivită. Iar 35%, fiind o întrebare deschisă, s-au feritde răspuns sau nu au ştiut să ofere o nominalizare.

53% din intervievaţi consideră că Renato Usatîi trebuie să candideze din nou pentru funcţia de primar al municipiului Bălţi. 12% cred că varianta mai bună e ca Usatîi să susţină un candidat pentru funcţia de primar, iar unul din patru locuitori ai municipiului ar prefera ca Renato Usatîi să nu se implice deloc în alegerile care urmează.



Întrebaţi despre alegerile locale noi din 21 noiembrie, 51% din respondenţi au declarat că ştiu cu cine vor vota şi sunt foarte hotărâţi să confirme această intenţie de vot. Alţi 21% spun că sunt mai degrabă hotărâţi şi că au unele preferinţe, iar circa un sfert sunt nehotărâţi, inclusiv în privinţa participării la alegeri.



Autorii cercetării au întocmit o listă cu posibili candidaţi, iar între timp unele nume s-au şi confirmat. Este vorba despre persoane cunoscute la nivel local, selectate în baza unui grad de notorietate. Doru Petruţi a precizat că au fost incluşi în sondaj cei cărora le-a fost măsurat nivelul de popularitate şi de încredere.



„Şi în această variantă de măsurare a intenţiei de vot, Nicolae Grigorişin (independent) se poziţionează pe locul întâi, cu aproape 34%. Pe locul doi figurează Alexandr Nesterovschi (BECS) cu 7,7%, Boris Marcoci (PAS) – cu 6,7%, Alina Spataru (PPDA) – 4,5%, candidatul Partidului Şor – 3,2%. Nu am avut un nume din partea acestui partid, dar conform informaţiilor pe care le deţinem, Partidul Şor va avea acolo un candidat. Şi, probabil, procentul va fi altul. În rest vedem persoane cu sub 3%. Şi o remarcă foarte importantă – chiar dacă noi am prezentat o anumită listă respondenţilor, listă în care nu era inclus Renato Usatîi, 19,5%, deci aproape 20%, au insistat ca răspunsul legat de intenţia de vot să fie Renato Usatîi şi nu au acceptat să nominalizeze pe altcineva din lista respectivă. Vedem aproape 17% persoane care spun că fie nu vor vot, fie că nu au opţiune în acest moment”, a notat directorul [imas].



Sondajul a fost realizat în perioada 7-24 septembrie, pe un eşantion de 803 respondenţi. Chestionarele au fost realizate faţă în faţă, atât în limba românăm cât şi în limba rusă. Eroarea maximă de eşantionare este de ±3.4%.



Comanditarul sondajului este televiziunea TV Bălţi.