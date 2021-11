Vremea se răceşte în R. Moldova. Se aşteaptă primele ninsori

„Precipitaţiile vor cădea sub formă de ploaie şi lapoviţă. În zona de sud a Republicii Moldova, va fi mai mult sub formă de ploaie, iar în partea de nord – mai mut sub formă de lapoviţă. Cantităţile de precipitaţii vor fi slabe, până la moderat”, a precizat Ghenadii Roşca.



Responsabilul de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat a menţionat că stratul de zăpada va atinge 20 de centimetri la munte, în România. În Republica Moldova, nu va depăşi 2 centimetri şi se va topi foarte repede, pentru că temperaturile pe timp de zi vor fi pozitive.



Deşi temperaturile de la începutul lunii decembrie sunt în limita normei pentru această perioadă a anului, cele de la sfârşitul lunii noiembrie au fost cu 7-8 grade mai ridicate, a precizat Ghenadii Roşca.



După 3 decembrie temperatura aerului va coborî, revenind la temperaturile normale pentru această perioadă. Pe timp de noapte, se aşteaptă în jur de zero grade, iar pe timp de zi temperatura aerului va oscila între + 1 şi +6 grade Celsius.