VIDEO Cum este aniversată Unirea pe timp de pandemie. Chirtoacă a depus flori în faţa monitorului: „Niciun virus nu ne va împiedica să facem unirea”

Amintim că numărul celor infectaţi cu COVID-19 în Republica Moldova continuă să crească. Ministra Sănătăţii, Viorica Dumbrăveanu, a anunţat că pe parcursul zilei de vineri, 27 martie, au fost confirmate alte 22 cazuri de infectare cu coronavirus, din 128 probe procesate. Patru cazuri sunt de import, iar alte 18 sunt de transmitere locală. În total, numărul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns la 199.

„La mulţi ani de ziua unirii! Astăzi ar fi trebuit să mergem să depunem flori la monumentul Ştefan cel Mare. Epidemia de coronavirus ne împiedică să facem acest lucru. De aceea, depunerea de flori are loc într-o manieră simbolică, aici, în faţa monitorului. Florile sunt din grădină. Am fi putut merge în stradă să mergem la monument, dar nu am fi procedat corect. Trebuie cu toţii să stăm acasă şi să prevenim răspândirea virusului. Totuşi, niciun virus de pe lumea asta nu ne va împiedica să facem unirea”, a spus Dorin Chirtoacă într-un mesaj video pe pagina sa de Facebook.