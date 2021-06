R. Moldova a primit o donaţie din partea Germaniei de 10 milioane de euro. Ajutorul va fi distribuit spitalelor

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a remarcat că asistenţa a venit într-un moment potrivit. Din discuţiile pe care şefa statului le-a avut cu lucrătorii medicali din mai multe spitale, medicii au atenţionat că au rămas practic fără mijloace de protecţie anti-COVID-19.

„Acest lot generos vine în urma discuţiei mele cu doamna cancelar federal Angela Merkel din luna martie, când i-am explicat situaţia gravă în care se afla sistemul medical şi i-am cerut sprijinul pentru redresarea situaţiei. Ajutorul oferit la nevoie este o dovadă în plus că Germania este un partener de încredere şi un prieten adevărat al ţării noastre. Am transmis la eveniment recunoştinţa medicilor din regiuni pe care i-am întâlnit în timpul vizitelor mele de lucru şi ale căror vieţi au fost salvate, la propriu, datorită echipamentelor de protecţie donate. Mulţumim, Germania!”, a spus preşedintele Maia Sandu.



Ambasadoarea Germaniei la Chişinău, Angela Ganninger, a subliniat că guvernul şi poporul german sunt solidari cu cetăţenii din Republica Moldova şi continuă să le ofere sprijin în această perioadă complicată pentru toţi. Lotul transmis va suplini stocurile de urgenţă cu materiale şi echipamente necesare în prevenirea răspândirii virusului COVID-19. Ambasadoarea a relevat că, de la începutul pandemiei, Germania a transmis Republicii Moldova utilaje medicale şi echipamente de protecţie în valoare de peste 1 milion de euro. La acestea, se adaugă şi alte 5 milioane de euro pentru proiectele bilaterale ale Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), cu scopul de atenuare a consecinţelor economice ale pandemiei.



„Germania este şi unul dintre cei mai mari finanţatori ai iniţiativei COVAX, menite să asigure la nivel mondial accesul la vaccinuri sigure şi eficiente contra COVID-19. Republica Moldova a beneficiat de vaccinuri gratuite prin intermediul COVAX. Sunt convinsă că împreună vom reuşi să depăşim această criză şi vom putea reveni la normalitate. Statul german va fi în continuare un prieten adevărat al Republicii Moldova şi va oferi suport constant pentru a spori nivelul de trai şi de bunăstare al cetăţenilor aici acasă”, a menţionat Angela Ganinnger.



Lotul a fost transportat în Republica Moldova prin intermediul Mecanismului de protecţie civilă al Uniunii Europene, cu sprijinul Echipei Europa. Peter Michalko, ambasadorul UE în Republica Moldova, a menţionat că ajutorul din partea Germaniei, în valoare de 200 de milioane de lei, este unul impresionant şi este o exprimare a solidarităţii din partea Germaniei, ţară-membră a Uniunii Europene. „Ţările-membre ale UE au stat alături de oamenii din Republica Moldova cu materiale de protecţie şi cu vaccinuri anti-COVID-19, pentru ca împreună să putem înfrunta acest pericol pentru noi toţi. Uniunea Europeană şi statele-membre ale UE au mobilizat toate mijloacele pe care le au la dispoziţie pentru a susţine consolidarea sectorului sănătate publică şi pentru a atenua impactul socio-economic al pandemiei din Republica Moldova. Obiectivul nostru este să susţinem Republica Moldova ca să ţină sub control răspândirea virusului. UE a donat echipamente de protecţie şi vom continua să fim atenţi la nevoile pe care le au partenerii noştri”, a subliniat Peter Michalko.



Prezent la eveniment, Mihail Ciocanu, directorul Institutului de Medicină Urgentă de la Chişinău a spus că donaţia din partea Germaniei reprezintă un sfert din necesarul pe care îl au secţiile de terapie intensivă din ţară, de aceea „este responsabilitatea noastră să utilizăm acest ajutor raţional”.



Lotul de ajutor conţine 100 de echipamente de ventilare pulmonară, 900 de pulsoximetre, 11 milioane de măşti şi respiratoare, 500 000 de mănuşi, 500 000 de ochelari de protecţie şi 150 000 de costume de protecţie.