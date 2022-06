Fermierii din R. Moldova ies la protest: Situaţia agricultorilor s-a înrăutăţit şi mai tare

„Au fost repetat notate revendicările noastre cu promisiunea oferirii răspunsului în 3 zile, ceea ce nu s-a întâmplat. În ultima săptămână, situaţia fermierilor din ţară s-a înrăutăţit şi mai tare”, se arată în comunicatul emis de Asociaţie, citat de Unimedia.

„Piaţa motorinei angro practic nu mai există în Moldova. Preţul la diesel se apropie de 33 lei per litru, iar fertilizanţii s-au scumpit până la 24 mii lei per tonă. În mai puţin de un an, preţurile la carburanţi au crescut cu aproape 300 %, iar la inputuri cu peste 400 %.

Totodată, mulţi agricultori sunt blocaţi cu stocuri de producţie agricolă, în situaţia interzicerii exportului de grâu şi a unei pieţe stagnate în urma acţiunilor unui grup îngust de operatori, care importă masiv cereale şi floarea soarelui din Ucraina.

În acelaşi timp, fermierii sunt informaţi că doar în primele 5 luni ale anului, Bugetul Public Naţional a încasat venituri suplimentare în mărime de 3,6 mlrd. lei, o bună parte dintre care se datorează scumpirii semnificative a resurselor necesare producerii agricole, procurate de fermieri. În paralel, ţara a beneficiat de mai multe ajutoare de la partenerii externi, cum ar fi Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială etc.. Agricultorii îşi pun întrebarea rezonabilă, de ce măcar o mică parte din aceste venituri nu poate fi alocată pentru sectorul agrar ? Vă atragem atenţia că pentru restituirea sumelor depline ale accizelor la toată motorina, procurată de fermierii mici şi mijlocii în anul 2022, e nevoie suplimentar doar de aproximativ 150 mil. lei.

Regretăm că această întrebare, precum şi multe altele, au rămas fără răspuns şi fără măcar o reacţie din partea conducerii ţării”, se arată în notă.

În asemenea circumstanţe, Asociaţia Forţa Fermierilor anunţă pentru mâine un protest local de avertizare, cu tehnică agricolă, în mai multe raioane.

„Reiterăm că evenimentul poartă un caracter economic şi orice tentativă de alipire a forţelor politice la acest protest va fi imediat curmată. Agricultorii sunt dispuşi în continuare pentru dialog cu autorităţile – factorii de decizie şi aşteaptă ca persoanele respective să vină mâine în teritoriu, pentru a discuta cu producătorii agricoli”, mai spun aceştia.

Revendicările fermierilor pentru perioada imediat următoare rămân neschimbate. Astfel, aceştia cer: