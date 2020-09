Elevii din R. Moldova merg de astăzi la şcoală. Mesajele autorităţilor

Activitatea în clase va începe cu menţinerea distanţei fizice de cel puţin 1,5 metri şi respectarea măsurilor anti-epidemiologice. Prima oră în noul an şcolar este dedicată comportamentului responsabil în spaţiul şcolii şi în comunitate. Iar modulul „Modul sănătos de viaţă” va fi aplicat toată luna septembrie. Procesul de studii în universităţi se va desfăşura online în primele două săptămâni de studiu.



Ministrul educaţiei, culturii şi cercetării, Igor Şarov, le-a dorit tuturor şcolarilor un an bun şi rodnic, cu rezultate meritorii şi alese împliniri sufleteşti. „Cu emoţie şi dor vă urez „Bine aţi revenit în şcoală!” Emoţie, pentru că bucuria revederii în acest an este una aparte, marcată de dificultatea momentului pe care-l traversăm şi care ne-a ţinut fizic - atâta timp - departe unii de ceilalţi. Dor, pentru că nostalgia anilor de şcoală se strecoară an de an, de 1 septembrie, în sufletul adulţilor de astăzi, transpunându-i - imaginar - în elevii care au fost ieri”. Ministrul şi-a exprimat recunoştinţa faţă de copii, elevi şi studenţi pentru ocazia de a redescoperi bucuria conectării la experienţa de cunoaştere a lumii, sub toate aspectele ei, dar şi faţă de dascălii care au înţeles să transforme şcoala într-un mediu propice schimbului de idei, într-un loc al prieteniilor şi al mentoratului.



Preşedintele Igor Dodon a felicitat profesorii, părinţii şi studenţii cu început de an școlar 2020-2021. El a remarcat că pandemia a intervenit în cursul firesc al lucrurilor, fapt care va reseta obişnuinţele și va face oamenii să accepte versiunea alternativă, dar temporară de realizare a procesului educaţional în acest an școlar. „Lecțiile la distanță, noile instrumente de lucru cu mijloace tehnologice sunt doar o variantă în complexul proces de predare-învățare, proces din care nu se exclude sârguinţa, râvna, curiozitatea și marea dorință de a ști”. Preşedintele a apreciat rolul profesorilor, spunând că nicio tehnologie avansată nu-i va putea înlocui pe cei care de astăzi, completează rândurile celor din „linia întâi”. Potrivit preşedintelui, indiferent de condiții, școala trebuie să progreseze și să-și realizeze misiunea nobilă și extrem de responsabilă ce-i revine dintotdeauna.



Şi premierul Ion Chicu, le-a urat elevilor şi studenţilor un nou an de studii cât mai intens, plin de realizări şi descoperiri frumoase. „Ca şi alte sărbători, în acest an, Ziua Cunoştinţelor o marcăm diferit. Ceea ce ne dorim e să acumulăm cunoştinţe în siguranţă, pentru că, din păcate, noi provocări apar în faţa umanităţii. Este necesar să fie asigurate condiţii corespunzătoare pentru protejarea sănătăţii copiilor şi tinerilor Moldovei. Vă mai amintiţi de vorba înţeleaptă „o minte sănătoasă într-un corp sănătos”? Această expresie s-a transcris de pe peretele şcolii în subconştientul nostru şi încercăm s-o aplicăm tot restul vieţii. Cred că boala sau starea de bine, ignoranţa sau cunoaşterea nu vine de la faptul că trăim în oraşe sau sate, la poalele munţilor sau pe malul mării sau de la faptul că practici o meserie sau alta. Important este armonia cu oamenii din jur, ceea ce poate asigura deschiderea către lucruri noi”, a scris premierul pe o reţea de socializare. El i-a încurajat pe elevi să fie recunoscători dascălilor lor, să fie deschişi pentru ca la un moment dat va trebui să transmiteţi mai departe cunoştinţele şi experienţa acumulată.



Preşedinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi, a menţionat că s-a încheiat cea mai neordinară vacanţă de vară şi a început începe cel mai neobişnuit an şcolar. Potrivit speakerului, autorităţile, administraţiile liceelor, gimnaziilor, grădiniţelor de copii au depus eforturi enorme pentru a adapta, foarte minuţios, procesul educaţional la cerinţele actuale în sănătatea publică. Chiar dacă par extraordinar de rigide, regulile au fost concepute astfel încât copiii şi pedagogii să fie în siguranţă, iar orele – maxim conforme cu standardele educaţionale clasice. „Ştiu că în contextul noului an şcolar aşteptaţi cuvinte de consiliere şi încurajare din partea demnitarilor de stat. Este firesc, odată ce ne-aţi încredinţat responsabilitatea să orânduim lucrurile în ţară”. Zinaida Greceanîi a accentuat că autorităţile vor fi aproape ca oricând de pedagogi, vor împărţi grijile şi responsabilităţile şi-i vor motiva după meritul şi eforturile depuse. Ea a mai remarcat că se lucrează la îmbunătăţirea condiţiilor, pentru ca anii de şcoala să fie utili, plăcuţi şi să rămână o amintire frumoasă pentru elevi.



Instituţiile de învăţământ şi-au sistat activitatea din 11 martie, în legătura cu pandemia COVID-19. Elevii au făcut ore la distanţă, online.