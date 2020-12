Boris Gîlcă: După sărbători vom avea o creştere enormă a noilor cazuri de COVID-19 în Republica Moldova

„Sărbătorile care vin vor fi o mare provocare pentru tot sistemul din simplu considerent că moldovenilor le place să se veselească. Este importantă ca să înţelegem că în acest an sărbătorile de iarnă pot fi făcute în siguranţă doar acasă şi doar în familie, fără nimeni în plus. Dacă ne pasă de cei dragi, dacă ne pasă de părinţi, de bunici, de copii, de mamă, de tată, de frate şi de soră, în acest an vom sărbătorii strict acasă în familia noastră şi atunci vom fi în siguranţă. La anul viitor va da Domnul şi vom sărbătorii cu toţii împreună poate în alte condiţii fără COVID, aşa cum ne place nouă”, a declarat Boris Gîlcă în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la postul de televiziune TVR Moldova.



Secretarul interimar al Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chişinău afirmă că în viitorul apropiat, comisia din care face parte, va înăspri restricţiile pentru a preveni creşterea masivă a cazurilor pozitive.



„Suntem într-adevăr într-o situaţie de forţă majoră, de război ne mai întâlnită şi trebuie să înţelegem ca sărbătorile de iarnă sărbătorite în mod tradiţional ar putea duce la creşterea presiunii pe sistemul de sănătate a cazurilor critice şi aşa mai departe”, a adăugat funcţionarul.



De asemenea, Boris Gîlcă susţine că optează pentru stoparea activităţii domeniului HoReCa, însă există puţine şanse ca acest lucru să se întâmple.



„Este important să evităm şi să interzicem toate sărbătorile de anul nou care erau organizate de companii, corporative cu participanţii din toate companiile, cu dansuri şi aşa mai departe. Aceste lucruri nu pot să se întâmple şi trebuie să înţelegem că acest lucru depinde de noi. Prognozele specialiştilor denotă faptul că după sărbători vom avea o creştere enormă a noilor cazuri care vor necesita şi spitalizări şi cazuri mult mai critice pentru tratament în terapie intensivă”.