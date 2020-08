Un tânăr actor cere demisia directoarei Casei de Cultură din Zalău: „Nu este  stăpână pe această instituţie publică”

Darius Prodan, un tânăr actor şi preşedinte al Asociaţiei Pro Teatru din Zalău, cere public demisia directoarei Casei Municipale de Cultură, Gabriela Hossu. Tânărul în vârstă de 22 de ani organizează, de trei ani încoace, Festivalul de teatru în aer liber "Curtea Artiştilor" şi Festivalul de Teatru "Virgil Flonda", aducând, la Zalău, nume mari ale scenei, printre care Maia Morgenstern, Florin Piersic jr. sau Ada Milea.

Într-o postare pe reţelele de socializare, Darius Prodan arată cu degetul înspre conducerea Casei Municipale de Cultură, pe care o acuză nu doar că nu susţine proiectele Asociaţiei, ba chiar că le pune piedici.

"Vara aceasta ne-au trecut pragul mari artişti. Urmează să mai vină şi alţii. Din 2018 au jucat peste 200 de artişti. Am organizat şi organizăm în această vară 3 spectacole pe săptămână şi am adus oraşul într-un top naţional al activităţilor culturale, în contextul în care la Zalău se jucau înainte 3-4 spectacole de teatru pe an. Din păcate, toate aceste argumente şi multe altele nu au fost suficiente pentru a obţine sprijinul Casei Municipale de Cultură (Fostul Club al Tineretului). Am căutat să avem un dialog şi o bună colaborare cu instituţiile de cultură din oraş şi judeţ. Dacă celelalte instituţii culturale s-au arătat deschise şi au susţinut proiectele noastre, Casa Municipală de Cultură Zalău, sub management-ul doamnei Gabriela Hossu, a refuzat în repetate rânduri să susţină proiectele culturale cu suflu nou, ba chiar a încercat să pună piedici realizării acestora", a afirmat acesta.

„Instituţie inactivă” cu buget de 600.000 de euro

Preşedintele Pro Teatru o acuză că nu se preocupă de organizarea de evenimente, deşi are la dispoziţie un buget generos: "Probabil, doamna se gândeşte că lumea va vedea în cele din urmă cum alţi operatori culturali fac proiecte peste proiecte, în timp ce dumneaei conduce o instituţie inactivă, cu un ansamblu folcloric nefolosit la adevăratul potenţial şi cu un buget anual de aproximativ 600.000 de euro".

Acesta spune că în ultima lună a solicitat instituţiei suma de 50.000 de lei, reprezentând cofinanţare de 15% pentru proiectul non-profit Curtea Artiştilor 2020, o sală pentru repetiţii pentru proiectul “Verde Tăiat”, finanţat de Ministerul Culturii prin AFCN, în valoare totală de aproximativ 25.000 de euro şi un mixer de lumini, pentru 4 ore, însă a fost refuzat.

„Am solicitat suma de 50.000 de lei ca sprijin în realizarea proiectului Curtea Artiştilor 2020, care însumează peste 30 de spectacole, în condiţiile în care Casa Municipală de Cultură dispune de un buget anual de 600.000 de euro. Câte evenimente a desfăşurat anul acesta cu aceşti bani? Dar anul trecut? Sălile stau goale, angajaţii fiind în acest moment în şomaj tehnic. Chiar şi dacă se întorc, au săli suficiente la dispoziţie, mai ales că nu se pot desfăşura evenimente cu public în această perioadă. Doamna mi-a invocat fapul că în starea de alertă nu se pot ţine repetiţii, lucru total fals, şi faptul că e nevoie de o hotărâre de CL pentru a aproba această sală. Am reuşit totuşi să atragem o finanţare de 25 de mii de euro şi 8 artişti extraordinari, într-un proiect pe care nu îl putem realiza din cauza unor motive inventate de către doamna manager".

„Nu este stăpână pe această instituţie publică"

În finalul postării, Darius Prodan îşi exprimă speranţa unui dialog cu conducerea instituţiei de cultură, în caz contrar considerând că demisia directoarei Gabriela Hossu este singura soluţie: "Cred că faptele vorbesc şi spectatorii au văzut cine face performanţă. Îi reamintesc doamnei manager că nu este şefă şi stăpână pe această instituţie publică şi că e nevoie de dialog şi colaborare pentru dezvoltarea culturală a acestui oraş. Încă sper ca lucrurile să se schimbe în bine şi să găsim loc de colaborare pentru a putea da publicului proiecte de calitate şi educative. Dacă doamna manager Gabriela Hossu nu urmează să arate deschidere spre proiectele culturale ale altor operatori culturali independenţi, îi solicit public demisia!"

Gabriela Hossu, care ocupă fotoliul de director din 2012, nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere cu privire la acuzaţiile ce îi sunt aduse. Casa Municipală de Cultură se află în subordinea Primăriei Zalău.

Vă mai recomandăm:

Manifestul inedit al unui tânăr actor care vrea să-i apropie pe oameni de cultură. „Dacă nici la un film cu 1 leu biletul, sălile nu sunt pline, putem renunţa la idee“

Studentul care-i convinge pe oameni să meargă la teatru. Proiectul mărinimos prin care tânărul luptă să revitalizeze viaţa culturală a micului oraş natal