Studentul care uimeşte prin ambiţie şi determinare. Cine este tânărul ales cu majoritate zdrobitoare în Senatul UBB Cluj

Zălăuanul Paul Iacob este noul senator al studenţilor Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, după ce a fost ales cu majoritate covârşitoare. Aflat în al doilea an de studiu Drept, Paul a primit 473 din totalul celor 653 de voturi înregistrate online, în condiţiile în care a avut doi contracandidaţi. "Cu acest rezultat, Paul devine cel mai reprezentativ senator din întreg Senatul UBB", a scris pe pagina sa de Facebook, fostul senator al celor de la Drept.

"O parte dintre colegii mei îmi cunosc activitatea încă din anul I, când am am fost ales reprezentant de an şi membru în Consiliul Facultăţii. Încă de atunci am încercat să îi sprijin, fiind un liant între profesori şi studenţi. Mai mult, cei care mi-au fost atunci contracandidaţi, au devenit, în timp, nişte colaboratori excepţionali. Totodată, mi-am dedicat o parte din timp activităţilor derulate de Organizaţia Studenţilor în Drept şi ELSA Cluj-Napoca. De asemenea, cred că mulţi dintre studenţii care m-au votat aderă la ideile şi obiectivele pe care le promovez, obiective cuprinse în planul managerial", precizează tânărul.

Mărturiseşte că a ales să candideze pentru funcţia de senator al studenţilor de la Drept din dorinţa de a promova interesele colegilor şi de a le face vocea auzită în cel mai înalt for decizional al Universităţii. "Consider că pot reprezenta cu cinste interesele viitorilor jurişti, contribuind, astfel, la creşterea calităţii actului educaţional", punctează el.

Ce îşi propune

Printre obiectivele pe care şi le-a trasat se numără promovarea drepturilor şi oportunităţilor de care beneficiază studenţii. "Un subiect de importanţă majoră îl reprezintă bursele studenţeşti şi locurile în cămine. Mă voi preocupa ca repartizarea acestora să se facă echitabil şi transparent, respectând regulamentele specifice în vigoare. Totodată, voi monitoriza activitatea căminelor, astfel încât studenţii să beneficieze de condiţii optime". De asemenea, îşi doreşte să elaboreze un ghid digital al studentului la Drept, realizat sub forma unei colecţii de întrebări frecvente şi răspunsuri de ordin administrativ, care să clarifice nelămuririle colegilor cu privire la diferitele proceduri specifice învăţământului universitar şi să le ofere soluţii concrete şi complexe.

Convins că este datoria tinerilor să fie membri activi ai comunităţii, Paul s-a implicat încă din perioada liceului într-o serie de activităţi de voluntariat, care i-au dezvoltat diverse abilităţi cu rol capital în evoluţia sa, ca individ. "Prin acţiuni de voluntariat, tinerii devin responsabili, dar şi empatici, află care sunt problemele majore ale societăţii şi pot pune umărul la remedierea lor. Învăţă să devină independenţi, dar şi să lucreze în echipă. Voluntariatul oferă şansa tinerilor de a-şi spori stima de sine. Voluntariatul înseamnă progres". Unul dintre proiectele importante, la care a lucrat mai bine de un an, alături de trei colege din liceu, a fost Creative Minds Hub, un spaţiu al ideilor creative, dedicat tinerilor sălăjeni. În urma participării la competiţia naţională “Lider European”, organizată de Reprezentanţa Comisiei Europene în România, cei patru au reuşit să amenajeze primul hub din judeţul Sălaj, unul în care organizaţiile de tineret pot să deruleze activităţi şi proiecte cultural-educative.

Vrea o carieră în relaţii internaţionale

Decizia de a urma o carieră în domeniul juridic a luat-o încă de când era un puştan. Se întâmpla în clasa a V-a, atunci când şi-a descoperit pasiunea pentru istorie şi pentru romane poliţiste. "Cred că atunci s-a născut dorinţa de a lupta pentru echitate, pentru aflarea şi restabilirea adevărului. Îmi doresc să devin un promotor al acestor valori", afirmă el.

A luat Bac-ul cu media 10, iar la Drept a intrat primul din totalul celor peste 1.000 de candidaţi, în baza mediei dintre nota obţinută la examenul de Bacalaureat şi cea obţinută la un test de raţionament logic, organizat de instituţia de învăţământ. Întrebat dacă ar schimba ceva în ceea ce priveşte examenul de admitere, Paul a răspuns: "Susţin actuala modalitate de selecţie a viitorilor jurişti şi consider că organizarea testului de raţionament logic este un sine qua non. Asta deoarece admiterea, în forma ei clasică, constituie o îmbinare între capacitatea de memorare, de reproducere a unor informaţii (deprinsă de elevi şi valorificată în cadrul examenului de Bacalaureat) şi capacitatea de raţionament (de a identifica legături logice existente între informaţiile însuşite şi de a propune rapid soluţii). În forma actuală, examenul de raţionament logic presupune rezolvarea a 60 de itemi (întrebări şi probleme) în 60 de minute. Acestea sunt două dintre trăsăturile definitorii pe care trebuie să le deţină un viitor practician al profesiilor juridice".

După terminarea facultăţii îşi doreşte să urmeze studiile Institutului Naţional de Magistratură şi nu exclude o viitoare carieră în domeniul relaţiilor internaţionale.

Senatul Universităţii este cel mai înalt for de reprezentare al comunităţii universitare în mediul academic naţional şi internaţional, este forul de decizie şi deliberare la nivelul universităţii. Senatul funcţionează pe baza principiilor libertăţii academice, al autonomiei universitare şi al transparenţei. Este este alcătuit din 103 de membri, 77 dintre ele fiind ocupate de cadre didactice şi de cercetare, iar diferenţa, de reprezentanţi ai studenţilor.

