Pepiniera de la Iaz, Sălaj, deschisă după 15 ani de muncă în Italia. „Sămânţa era deja plantată de părinţi“ VIDEO

După 15 ani în care a muncit în Italia, domeniul agricol, sălăjeanul Ioan Cristea (51 de ani) a decis să revină acasă, în satul natal, Iaz, pentru a-şi porni propria afacere.

"Povestea Pepinierei de la Iaz a început în 2003, când am acceptat o nouă provocare, ca muncitor în Italia, la una din cele mai mari pepiniere din Europa. În primele opt luni, am format o echipă de 5-6 persoane, cu care am lucrat timp de 15 ani în pepiniere de pomi fructiferi, unde m-am şi perfecţionat”, povesteşte întreprinzătorul.

Odată cu trecerea timpului, a căpătat atât experienţa, cât şi curajul necesar pentru a pune pe picioare propria pepinieră:

“Experienţa acumulată în ani de muncă din Italia ne-a ajutat foarte mult, procentual vorbind undeva la 90%, iar cei 10% au fost meritul părinţilor că ne-au crescut la ţară. La noi, în Iaz, şi nu numai, creşterea pomilor fructiferi este o îndeletnicire străveche. Dragostea şi respectul faţă de natură are rădăcini adânci în majoritatea familiilor care trăiesc în special în zona rurală", arată el.

Sursa arhivă personală

Primii paşi i-a făcut în 2010, când a plantat o mică livadă în spatele casei, unde a început să testeze diverse soiuri de pomi fructiferi din Europa. Încurajat de rezultatele excelente obţinute la peste 90% din plantele testate, Ioan Cristea a continuat să îşi dezvolte afacerea. A ajuns astfel, ca de la circa 500 de puieţi să producă astăzi sute de mii, din diverse soiuri de prun, măr, păr, cireş, piersic, cais, vişin ori gutui. "Comparativ cu Italia, la noi clima este mai rece. Este destul de greu să creştem toate soiurile pe care le cresc ei, dar am ales cele mai bune soiuri de pomi fructiferi care să ofere o producţie foarte bună, să nu fie foarte sensibili la bolile şi dăunători specifici fiecărui soi şi care s-au aclimatizat cel mai bine zonei noastre", explică sălăjeanul.

Bucuria îngrijirii unui pom

Din 2015, Pepiniera Iaz este autorizată să producă şi să comercializeze o gamă largă de soiuri de pomi fructiferi certificaţi, ramificaţi, cu portaltoi-uri diferite. Piaţa de desfacere variază de la persoane fizice, la societăţi comerciale, inclusiv din zona dezvoltatorilor imobiliari, care sunt interesaţi de arbuşti ornamentali pentru amenajarea ansamblurilor rezidenţiale.

"Suntem o familie de oameni simpli, care încercă an de an să se perfecţioneze, să-şi dezvolte cunoştinţele şi pasiunea faţă de natură, iar prin munca noastră să oferim şi altora măcar un strop de bucurie şi împlinire. Credem că îngrijirea unui pom îţi oferă în primul rând bucuria de a-l vedea înflorit, iar mai apoi, împlinirea de a culege roadele muncii tale, an de an", mai spune pomicultorul.

Acesta recunoaşte că parcursul afacerii nu a fost lipsit de greutăţi, însă cu determinare şi perseverenţă le-a depăşit: "Într-o pepinieră sunt multe lucruri care pot să-ţi strice munca. Pe lângă riscul legat de starea vremii, care poate compromite toată producţia dintr-un sezon, mai sunt animalele sălbatice şi rozătoarele din pământ care pot să distrugă plantele şi rădăcinile lor. Până în prezent am avut probleme cauzate de animalele sălbatice şi de rozătoare, dar le-am rezolvat fără a suferi pierderi foarte mari".







Cum alegem pomii fructiferi. Sfaturi de la specialişti

În primul rând, pomii trebuie să fie certificaţi si să aibă paşapoarte fito-sanitare, plus certificate de calitate la nevoie, menţionează Ioan Cristea. Apoi, trebuie să ne asigurăm că mugurii din jumătatea superioară sunt la locul lor şi să pară sănătoşi.

"Refuzaţi categoric pomii cărora le lipsesc mugurii ori sunt rupţi. De asemenea, refuzaţi pomii care par zbârciţi ori a căror tulpină prezintă colorări ori decolorări ce par nesănătoase. Pomii pot fi prezentaţi la vânzare în două feluri, cu un început de coroană şi sub formă de vargă", spune specialistul.

Tot la cumpărare trebuie să ţineţi cont că anumite specii şi soiuri au nevoie de polen străin pentru a lega rod: "De exemplu, majoritatea soiurilor de măr au nevoie de polen de la alte soiuri pentru a lega rod. Dacă doriţi să cumpăraţi un soi anume, cereţi vânzătorului să vă indice şi soiul polenizator corespunzător şi să vă recomande şi numărul de polenizatori la cantitatea cumpărată".





