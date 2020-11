Ministrul Bode acuză Asociaţia Pro Infrastructură de dezinformare în privinţa stadiului investiţiilor publice

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a reacţionat vineri, 27 noiembrie, după ce Asociaţia Pro Infrastructură a semanalat că o parte dintre subcontractorii care lucrează la sectorul de autostradă Cheţani-Câmpia Turzii se retrag de pe şantier întrucât nu au fost plătiţi.

Prezent la Zalău, la semnarea acordului de asociere pentru Drumul Expres Jibou-Baia Mare şi a unui cotract de finanţare pentru spitalele din Şimleu Silvaniei şi Zalău, oficialul a cerut reprezentanţilor Asociaţiei să nu dezinformeze opinia publică:

„Ori de cate ori asociatia prezentat public materiale foarte bine documentate despre stadiul implementării proiectelor de dezvoltare infrastructurii rutiere din România şi am fost întrebat despre aceste lucruri, i-am felicitat. Astăzi, o să îi rog să nu mai dezinformeze opinia publică. Au făcut-o legat de Centura Ocolitoare a Bacăului, prezentând public o situaţie in care spuneau că doar 25% este achitat din tot ceea ce înseamnă progres financiar din Centura Bacăului. Este un mare neadevăr şi realitatea arată că peste 75% din valoarea contractului a fost achitată", a spus ministrul.

Soluţii pentru plata subcontractorilor

Referindu-se la porţiunea Cheţani-Câmpia Turzii, Bode a recunoscut că antreprenorul general, Straco, are probleme în implementarea contractului, dar a contrazis informaţiile publicate de Pro Infrastructură.

„Am preluat acest tronson la sub 30% şi l-am dus într-un an la un progres fizic de aproape 40%. Sigur că nu sunt mulţumitoare evoluţiile din şantier, sigur că în momentul în care antreprenorul general nu îşi plăteşte subcontractorii riscul ca acest proiect să se blocheze este unul uriaş. De aceea, am căutat soluţii, iar în urmă cu câteva zile s-a semnat un acord cu banca finanţatoare, astfel încât pentru viitoarele facturi pe care antreprenorul le va depune, banii vor merge direct către subcontractori. Asociaţia Pro Infrastructura, din păcate, nu spune adevărul în această situaţie. Aproximativ 8 milioane de lei este valoarea penultimului certificat intermediar de plată, iar aceşti bani s-au dus către subcontractori, de comun acord cu beneficiarul şi antreprenorul general. Sunt făcute formalităţile, dar banii nu au intrat încă în contul companiei Straco", a punctat ministrul Transporturilor.

Acesta a mai spus că următorul certificat intermediar de plată, în valoare de aproximativ 5 milioane de lei, intră sub incidenţa înţelegerii cu banca finanţatoare, astfel că banii vor merge direct către subcontractori. "Preocuparea noastră este să conservăm lucrările realizate acolo, pentru că vine iarna şi dacă nu intervenim să conservăm tot ce s-a realizat, practic la primăvară există riscul să fim obligaţi să intervenim din nou, iar costurile să crească şi mai mult", a adăugat Lucian Bode.

El a menţionat că nu exlude rezilierea contractului cu firma constructoare: "Nu vom tolera la nesfârşit această situaţie şi în condiţiile în care facem mai mult rău decât bine menţinând acest contract cu siguranţă nu exclud varianta rezilierii lui, pentru că avem zeci de subcontractori care dacă nu îşi primesc banii ajung în situaţia în care se află, astăzi, antreprenorul".

Ce a semnalat Asociaţia Pro Infrastructură

Precizăm că într-o postare pe reţelele de socializare, Asociaţia Pro Infrastructură preciza că pe Autostrada A3 Transilvania, între Câmpia Turzii şi Cheţani, CNAIR a plătit factura de 10 milioane de lei către constructorul Straco, însă acesta, la rândul său, nu s-a achitat de plăţile restante către subcontractorii care lucrează pe proiect, plătind sume modice şi perpetuând promisiunile mincinoase.

„Astfel, subcontractorul pe partea de terasamente Marcotim a primit doar 2 milioane de lei, deşi are lucrări executate până în acest moment de peste 15 milioane, iar subcontractorul Baxcom pe partea de structuri nu a primit niciun leu. Drept urmare, cei de la Baxcom au început demobilizarea completă şi vor părăsi şantierul definitiv în următoarele zile. Marcotim se va retrage din şantier după 10 decembrie, urmând să îşi reanalizeze opţiunile. Din păcate, tabloul trist despre care am discutat în ultimele săptămâni se adevereşte pe acest proiect. Vom avea cât de curând un şantier părăsit cu lucrări neprotejate ce se vor degrada şi cu subcontractori autohtoni aduşi într-o situaţie financiară nefastă din cauza unui constructor incompetent, impotent, cinic şi lipsit de onestitate căruia i s-au făcut mult prea multe concesii din partea CNAIR", se arată în postare.

