FOTO Cum a pornit o tânără o afacere cu jucării senzoriale şi păpuşi Waldorf. Creaţiile ei au ajuns în Japonia şi SUA

Absolventă a Facultăţii de Geografie, Daniela Cristea este din Zalău şi are 32 de ani. După ce a lucrat mai mulţi ani în străinătate, iar apoi la o grădiniţă privată din Cluj, tânăra şi-a luat inima în dinţi şi şi-a pornit propria afacere.

La sfatul unei prietene, tânăra s-a înscris la un curs de antreprenoriat pentru tineri derulat de către Camera de Comerţ şi Industrie Cluj-Napoca, la finalul căruia a participat la un concurs de planuri de afaceri. Mărturiseşte că deşi a visat dintotdeauna să aibă propria afacere, a pornit neîncrezătoare pe acest drum: "Mi-am dorit mereu să am o afacere a mea. Când m-am înscris în concursul de plan de afaceri nu aveam nici cea mai mică idee despre ce presupune un astfel de plan şi nici nu credeam că am vreo şansă. M-am documentat pe internet, iar după o noapte de studiu şi muncă, am reuşit să întocmesc planul business-ului pe care mi-l doream. Câteva zile mai târziu, îmi vedeam numele pe lista câştigătorilor. Nu mi-a venit să cred".

A pornit cu 17.000 de euro, nerambursabili

Reuşita i-a asigurat o finanţare nerambursabilă de 17.000 de euro, bani cu care a făcut primii paşi în lumea afacerilor. Daniela spune că începutul nu a fost unul uşor, însă cu stăruinţă şi dedicare, a reuşit să îşi transforme visul în realitate. "Mereu m-a pasionat lucru de mână. Când eram mică obişnuiam să lucrez împreună cu bunica, la ţară, la războiul de ţesut. Îmi făcea mare plăcere când vedeam că iese ceva din mâinile mele. Aşa că în momentul în care mi-am întocmit planul de afaceri, am luat în calcul două aspecte: că îmi place să creez şi că iubesc copiii", explică Daniela. Prin combinarea celor două, s-a născut "Atelierul Bubu", o mică afacere cu produse handmade pentru copii şi bebeluşi.

Cu banii primiţi în urma câştigării competiţiei de planuri de afaceri, şi-a cumpărat echipamentele necesare, materialele şi accesoriile, apoi s-a apucat de treabă.

O păpuşă Waldorf ajunge la 500 de lei

Primele produse ce au ieşit din atelierul său au fost câţiva săculeţi personalizaţi pentru grădiniţă, pentru ca apoi să înceapă să creeze diferite jucării senzoriale pentru cei mici: de la cărţi, la cuburi şi păturici senzoriale, ideale pentru stimularea imaginaţiei, logicii şi simţul tactil al copilului. În scurt timp, oferta ei s-a îmbogăţit cu decoraţiuni pentru camera copilului ori pentru botez, lenjerii de pătuţ şi chiar păpuşi Waldorf. "Păpuşile Waldorf sunt realizate manual, exclusiv din materiale naturale, cu multă atenţie şi dragoste. Sunt umplute cu lână, lucru care le face să preia mirosul natural al copilului şi să devină, astfel, un prieten special al celui mic", precizează antreprenoarea.

În ceea ce priveşte modelele pe care le alege, zălăuanca spune că se inspiră din tutorilalele pe care le găseşte pe Internet, în special din cele realizate de artizanele ruse, renumite nu doar pentru talentul şi creativitatea lor, ci şi pentru migala de care dau dovadă: "Le admir munca şi le urmăresc îndeaproape. Îmi doresc să ajung la nivelul lor şi, de ce nu, să le depăşesc". Despre sine spune că este o perfecţionistă, extrem de preocupată de detalii: "Dacă se întâmplă să nu fiu mulţumită de ceea ce am realizat, reiau totul. Nu-mi place să mă grăbesc, să lucrez superficial. Vreau ca fiecare produs care iese din atelierul meu să fie deosebit, creat cu pasiune şi mult drag".

Produse personalizate

Lucrează doar la comandă, fiecare creaţie ce iese din mâinile ei fiind personalizată în funcţie de pretenţiile clientului. "Am pornit la drum cu gândul de a face doar jucării, dar am ajuns să fac foarte multe lucruri. Dar îmi place foarte mult ceea ce fac, îmi place diversitatea şi faptul că fiecare creaţie Bubu este unicat", adaugă ea.

Pentru că este asaltată de comenzi fiecare zi, Daniela petrece în jur de 14 ore în atelier: "Este foarte multă muncă, ador ceea ce fac şi de multe ori mi se întâmplă să pierd noţiunea timpului".

Dacă primele comenzi au venit din partea prietenilor şi cunoştinţelor, astăzi, produsele marca "Atelierul Bubu" ajung nu doar la clienţi din diferite zone ale României, ci şi la cei din Belgia, Japonia sau Statele Unite ale Americii. Totul graţie paginii de Facebook pe care o deţine şi a recomandărilor primite de la cei care i-au cumpărat creaţiile.

