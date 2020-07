Colonie de aproape 250 de lilieci, descoperită într-o biserică de lemn. Cum au ajuns în lăcaşul de cult

Colonia de aproximativ 250 de exemplare de lilieci protejaţi în România a fost descoperită recent într-o bisericuţă de lemn din localitatea sălăjeană Zalnoc, în timpul unor lucrări de restaurare a acoperişului.

"În momentul în care ne-am apucat să schimbăm învelitoarea, am găsit deasupra bolţii o cantitate mare de mizerie făcută de lilieci. Cred că am scos trei saci de mizerie de acolo, dar la momentul respectiv nu am dat prea mare importanţă acestui fapt, mai ales că nu am văzut decât unul sau doi lilieci zburând prin biserică. Duminică, am revenit la bisericuţă după o perioadă de pauză şi am văzut, agăţaţi de boltă, mai mulţi lilieci. Pentru că ne-am gândit că localnicii nu vor fi de acord cu liliecii în biserică, am luat legătura cu Centrul pentru Cercetarea şi Conservarea Liliecilor, ca să vedem ce e de făcut", a declarat pentru Agerpres, Bogdan Ilieş, vicepreşedintele Asociaţiei Arhaic Sălaj şi unul din cei care se ocupă cu proiectul de restaurare a monumentului istoric din Zalnoc.

„Colonia - de importanţă ridicată pentru România şi Europa“

În 2 iulie, expertul chiropterolog dr. Bücs Szilárd-Lehel, preşedintele Asociaţiei Centrul pentru Cercetarea şi Conservarea Liliecilor, s-a deplasat la Zalnoc pentru a face o evaluare a situaţiei, constatând că este vorba despre o colonie de vară sau de maternitate, femele şi pui, compusă din aproximativ 250 de exemplare din două specii - liliacul mare cu potcoavă (200-220 de exemplare - foto 1 - Asociaţia Centrul pentru Cercetarea şi Conservarea Liliecilor) şi liliacul cărămiziu (30-50 exemplare - foto 2 - Asociaţia Centrul pentru Cercetarea şi Conservarea Liliecilor), ambele protejate pe teritoriul României.

"În România există în momentul de faţă doar 5-10 locaţii antropice similare (clădiri), care includ colonii de maternitate ale celor două specii de lilieci. Cele mai apropiate locaţii de acest gen sunt în Gilău (jud. Cluj) şi Săcueni (jud. Bihor). Astfel, locaţia şi colonia în sine este de importanţă ridicată pentru România şi Europa, cu specii de lilieci protejate prin multiple legi", precizează reprezentantul Centrului pentru Cercetarea şi Conservarea Liliecilor, într-un raport transmis Asociaţiei Arhaic.

Potrivit acestuia, colonia de lilieci foloseşte clădirea bisericii doar în perioada de vară/naştere, respectiv începând din a doua partea a lunii mai, până în mijlocul lui august. În restul anului, foloseşte locaţii subterane, precum peşteri ori pivniţe. "Deşi colonia a fost observată de către echipa CCCL în interiorul bisericii, aceasta probabil îşi are locul obişnut în podul şi/sau turnul bisericii. Exemplarele au recurs la folosirea spaţiilor de jos doar datorită deranjului provocat de reabilitarea acoperişului bisericii. Astfel, preconizăm că o dată cu finalizarea reabilitării, acestea se vor muta înapoi în pod ori turn în momentul sosirii lor în mai 2021'', a explicat dr. Bücs.

Nu sunt periculoşi pentru comunitate

Expertul chiropterolog a dat asigurări că prezenţa coloniei în biserică nu prezintă un pericol pentru comunitatea din Zalnoc: "Liliecii nu atacă oameni, nu se apropie intenţionat de ei, respectiv nu răspândesc boli fără contact direct şi intenţionat din partea oamenilor. Coloniile de lilieci având o fidelitate ridicată faţă de locaţiile folosite, putem presupune cu mare probabilitate că această colonie foloseşte Biserica din Zalnoc de mai multe decenii, fiind în sine unul dintre cei mai “bătrâni” membri ai comunităţii locale. În fiecare seară din sezoanele calde, colonia din biserică elimină din peisaj mii şi zeci de mii de insecte dăunătoare, printre care ţânţari, molii, păianjeni, gândaci etc. Un singur exemplar de liliac poate consuma sute, mii de insecte într-o singură noapte".

Specialistul a venit cu o serie de recomandări pentru conservarea durabilă a coloniei, printre care păstrarea în stare originală, fără închidere cu plasă de sârmă, a căilor de acces existente din structura clădirii şi evitarea iluminării artificiale din exterior a acestora, folosirea de subtanţe non-toxice pentru lilieci în cazul tratării structurii de lemn din podul şi turnul bisericii şi tratarea lemnului după plecarea coloniei şi înainte de sosirea ei, respectiv în perioada septembrie-aprilie, pentru a evita otrăvirea directă a exemplarelor - acestea venind în contact direct cu suprafaţa de lemn - şi a permite evaporarea substanţelor, respectiv uscarea lemnului în absenţa liliecilor. De asemenea, a recomandat instalarea unei uşi din lemn la urcarea în turn, pentru a bloca accesul liliecilor în interiorul bisericii, respectiv pentru a reduce numărul cazurilor de contact accidental om-liliac.

Întrucât sub colonie se acumulează periodic o cantitate de guano (excrementele liliecilor), reprezentanţii Centrului s-au angajat să cureţe locul în mod periodic şi pro-bono, în absenţa liliecilor (septembrie-aprilie), ori de câte ori este necesar (cel mai probabil la un interval de 2-4 ani).

Voluntarii implicaţi în restaurarea lăcaşului de cult au decis să amâne lucrările de restaurare în toamnă, când liliecii vor pleca din biserică.

Vă mai recomandăm:

Prima investigare dendrocronologică completă a unei biserici de lemn sălăjene. Concluziile neaşteptate ale cercetării

Blestemul nepăsării. Cum s-au transformat nişte monumente cu mare valoare istorică, în mormane de ruine