Ţeapă cu scutece, pe Facebook. Zeci de mămici au fost escrocate de sume importante printr-o promoţie falsă

Gorjeanca Ecaterina Mihaela Gurbet a fost trimisă în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, sub acuzaţia de înşelăciune în formă continuată, comisă sub forma participaţiei improprii.

Anchetatorii susţin că în perioada ianuarie-iulie 2017, prin intermediul Facebook, personal sau prin interpuşi, a indus şi menţinut în eroare 10 persoane vătămate, determinându-le să efectueze comenzi pentru diferite produse pentru sugari şi copii, la preţuri promoţionale, şi să achite diferite sume de bani în conturile sale bancare, în condiţiile în care ofertele erau nereale şi produsele nu au mai fost livrate. Cele 10 persoane au fost prejudiciate un 19.885 de lei, spun procurorii zălăuani.

Potrivit acestora, părţile vătămate au achitat sume cuprinse între 250 şi 4.538 de lei. Una dintre păgubite susţine că a făcut nu mai puţin de 10 tranzacţii bancare, virând de fiecare dată în contul presupusului furnizor de scutece sume cuprinse între 70 şi 780 de lei.

Toate au rămas, însă, cu buzele umflate, pentru ca baxurile de scutece comandate nu au ajuns niciodata la destinaţie. Femeile au ajuns să fie păcălite după ce, convinse că dau lovitura, au dat crezare unor oferte irezistibile promovate pe un grup de Facebook de către diverşi utilizatori care susţineau că o ajutau pe Gurbet cu preluarea comenzilor. Ofertele respective anunţau preţuri speciale pentru clientele fidele, bonusuri pentru cele care îşi convingeau prietenele să comande, cadouri surpriză şi participări la tombole, unde premiile puse la bătaie erau 1.000 de euro sau un sejur la mare.

“Convinge-ţi prietenele să cumpere scutece Pampers prin mine şi primeşti garantat super cadouri fără tragere la sorţi!”, scria pe grup utilizatorul cu contul “Dorina Stoica”, unul dintre cei care susţin că o ajutau pe Gurbet cu preluarea comenzilor.

Scutece la preţ de nimic

Preţurile anunţate erau de-a dreptul ridicole în comparaţie cu cele practicate pe piaţă. Spre exemplu, pentru un bax cu 147 de scutece mărimea 4, cumpărătoarele aveau de plătit doar 40 de lei, în condiţiile în care în magazine, acesta costă de aproape patru ori mai mult. La "super-ofertă", clientele fidele puteau primi pentru 100 de lei, patru baxuri de scutece. Chiar şi aşa, femeilor nu li s-a părut nimic suspect şi chiar au fost de acord să facă plăţile în avans, având încredere în necunoscuţii din spatele conturilor de pe reţeaua de socializare.

“Nu m-am gândit că ar putea fi ceva în neregulă, câtă vreme făcusem o primă comandă, una de valoare mai mică, şi am primit produsul. Am vorbit cu câteva prietene, au confirmat şi ele primirea produselor, aşa că am prins curaj şi am făcut o nouă comandă, de această dată mai consistentă. Deşi mi s-a promis că vor primi bax-urile cu scutece în cel mult 20 de zile de la momentul plăţii, acestea nu au ajuns nici acum, la trei luni distanţă”, declara pentru "Adevărul", în vara lui 2017, la scurt timp după de a sesizat poliţia, una dintre femeile înşelate.

Colecţie de dosare în instanţe

Numele Ecaterinei Gurbet apare în mai multe dosare similare, ajunse la diverse instanţe din ţară. În mai 2018, Judecătoria Costeşti a admis cererea procurorilor, confirmând soluţia de renunţare la urmărirea penală. În octombrie 2019, magistraţii Judecătoriei Chişineu-Criş au dispus renunţarea la aplicarea pedepsei faţă de inculpată, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi înşelăciune în formă continuată, şi i-au aplicat un avertisment. De asemenea, au obligat-o să achite părţii vătămate daune materiale de peste 7.000 de lei.

"Analizând materialul probator administrat în cauză instanţa constată că infracţiunile deduse judecăţii prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura şi întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul şi împrejurările în care a fost comisă, motivul şi scopul urmărit şi apreciază că în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia. În acest sens instanţa reţine pe de o parte că în cazul inculpatei aplicarea efectivă a unei pedepse nu şi-ar atinge scopul prevăzut de lege, inculpata fiind grav bolnavă, imobilizată la pat, neputându-se supuse măsurilor de supraveghere ori detenţiei, mai mult, aceasta cu ocazia audierii sale în faza de urmărire penală a recunoscut faptele reţinute în sarcina sa şi s-a obligat să achite prejudiciul produs, totodată instanţa reţine că soluţia de renunţare la aplicarea unei pedepse nu este incompatibilă cu plata unor daune civile, daune ce în prezenta cauză sunt dovedite şi recunoscute de inculpată", se arată în motivarea Judecătoriei Chişineu-Criş, conform rolii.ro.

Magistraţii au ţinut cont şi de faptul că femeia nu are antecedente penale, nu s-a sustras de la urmărire penală şi nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.

Gorjeanca are în continuare procese pe rolul judecătoriilor Zalău (10 păgubite), Cluj-Napoca (73 de păgubite) şi Iaşi (32 de păgubite).

