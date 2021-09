Tatăl-erou din Vaslui. A salvat un copil care se îneca într-un bazin lăsat de izbelişte de autorităţi VIDEO

Un copil de 8 ani a fost la un pas să se înece, joi seara, în apa acumulată în urma precipitaţiilor în bazinul din Vaslui. Băiatul a sărit gardul de protecţie care împrejmuia bazinul ca să recupereze după o minge care căzuse în ştrandul dezafectat.

Nu a realizat că apa este adâncă, s-a panicat când şi-a dat seama că nu mai poate ieşi din bazin şi a început să ţipe. A fost auzit de câţiva părinţi care îşi însoţeau copiii la antrenamentele de pe terenul alăturat, iar unul dintre aceştia a sărit în bazin şi l-a scos pe băiat din apă.

“Copilul este bine, nu avea apă în plămâni, a fost scos la timp din apă. Acum e în afara oricărui pericol, însă a fost transportat la spital pentru mai multe investigaţii”, a declarat medicul Dan Ungureanu, purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Vaslui.

”Plutea cu capul în apă”

Vasluianul care l-a salvat de la înec pe băiat se numeşte Iulian Popa. Acesta i-a auzit ţipetele şi nu a stat prea mult pe gânduri, a sărit în apă, l-a scos şi apoi l-a ajutat să elimine apa înghiţită.

“Îi mulţumesc Lui Dumnezeu că am putut să intervin şi să-l salvez. Era deasupra, întors cu faţa în jos şi plutea cu capul în apă. Am sărit la timp şi, când l-am scos din apă, l-am apăsat puternic de burtă şi a eliminat toată apa înghiţită. Mă bucur că am fost prin preajmă şi că Dumnezeu mi-a dat tăria să intervin. Am şi eu un copil acasă şi nu vreau să-mi imaginez ce ar fi putut să se întâmple. Primăria trebuie să ia măsuri pentru ca astfel de incidente să nu se mai întâmple”, a declarat salvatorul.

Bazinul va fi păzit

Viceprimarul municipiului Vaslui, Lucian Branişte, i-a mulţumit salvatorului pentru prezenţa de spirit şi a anunţat luarea câtorva măsuri pentru ca astfel de situaţii să nu se mai petreacă.

“Am vorbit cu poliţiştii locali, vor păzi acest perimetru, ca să nu mai intre nimeni, iar mâine dimineaţă vom încerca să găsim o soluţie pentru ca astfel de incidente să nu se mai petreacă. Cel mai probabil, vom mai pune un rând de garduri, ca să nu mai intre nimeni şi vom acoperi groapa adâncă din partea unde a fost trambulina. Acolo va fi viitorul ştrand olimpic, iar adâncimea lui va fi peste tot 1,8 metri, aşa că nu ar fi o problemă să acoperim partea aceea adâncă de cinci metri. Iulian Popa este eroul zilei, a fost omul potrivit la locul potrivit, a intrat cu curaj în apă şi l-a salvat. Îi mulţumesc că a salvat viaţa acestui băiat şi îl felicit pentru prezenţa de spirit. Nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi putut întâmpla dacă acest erou nu ar fi fost atât de vigilent“, a declarat edilul, potrivit vremeanoua.ro.

Pe amplasamentul ştrandului urmează fie construit bazinul olimpic, dar încă se aşteaptă avizul interministerial pentru investiţie.

Ştrandul din Vaslui a luat o viaţă

Ştrandul din Vaslui a fost închis în 2014, în urma unei tragedii: un tânăr de 14 ani s-a înecat, iar cercetările ulterioare au scos la iveală un lanţ de nereguli, cea mai gravă fiind aceea că ştrandul funcţiona fără a avea angajaţi sau colaboratori ca salvatori acvatici.

Cristinel Nechita, directorul Direcţiei Târguri şi Oboare din cadrul Primăriei Vaslui, care avea în responsabilitate şi ştrandul municipal, a fost trimis în judecată, sub acuzaţia de ucidere din culpă.

Pe toată durata cercetărilor şi procesului, Nechita a declarat că este nevinovat, precizând că se afla în concediu de odihnă în ziua în care copilul s-a înecat în ştrandul municipal. Condamnat, în primă fază, de Tribunalul Vaslui la doi ani de închisoare cu suspendare, Nechita şi-a căutat dreptatea la Curtea de Apel Iaşi, fără sorţi de izbândă însă.

La mijlocul lunii februarie a acestui an, judecătorii ieşeni au menţinut hotărârea dată de instanţa de fond în urmă cu aproape un an. Astfel, Curtea de Apel Iaşi l-a condamnat definitiv pe Cristinel Nechita, la doi ani de închisoare cu suspendare şi efectuarea a 60 de zile de muncă în folosul comunităţii pentru ucidere din culpă în cazul morţii băiatului de 14 ani.

Vă mai recomandăm să citiţi şi:

Miracol în cazul unui copil de 13 ani. La cât timp după înec a revenit la viaţă