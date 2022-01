Spital din România, în pericol din cauza facturii enorme la gaze. Circa 10.000 de oameni depind de unitatea medicală

Spitalul municipal „Dimitrie Castroian” din Huşi, Vaslui, se confruntă cu o problemă serioasă după ce a primit factura pe luna decembrie 2021 la gaze. Unitatea medicală ar trebui să achite 80.000 de lei, un cost care a întrecut cu mult şi cele mai negre estimări.

„Într-adevăr, factura are o valoare foarte mare, decât până acum, având, de fapt, acelaşi consum mediu.

Evident că toate aceste creşteri semnificative ale facturilor la curentul electric, gaz, etc, mă fac să privesc destul de circumspect spre următoarea perioadă, dar tot ceea ce pot eu să vă spun cu certitudine este că spitalul Huşi rămâne o prioritate şi trebuie să îşi continue activitatea la parametri optimi, întrucât este o instituţie vitală pentru mii de oameni.

Gândiţi-vă că anual adresabilitatea la spitalul municipal Huşi este, în medie, de 10.000 de pacienti, care vin din toată zona arondată. De aceea, funcţionarea în condiţii bune a spitalului Huşi trebuie să rămână o prioritate, atât pentru mine ca manager, dar şi pentru autorităţile locale.

Eu sper ca lucrurile să se reglementeze, totuşi, de la nivel central, întrucât nu este normal ceea ce se întâmplă acum”, a declarant medicul Bogdan Popa, managerul Spitalului municipal „Dimitrie Castroian” Huşi, pentru Vremea Nouă.

Mii de vasluieni, speriaţi că nu vor avea bani să plătească utilităţile

Situaţia este dramatică şi în cazul a mii de familii din Vaslui, cei mai vulnerabili fiind cei din mediul rural, care nu au încheiat noi contracte cu furnizorii de servicii, iar acum aşteaptă cu sufletul la gură facturile pe luna decembrie 2021 şi se tem că nu le vor putea achita.

„Când s-a pus problema cu contractele la energie electrică, am căutat să îi informez, am făcut la şcoală o întâlnire cu cei de la firma de curent electric, pentru ca să poată fi schimbate contractele pentru piaţa concurenţială, dar şi aşa tot au rămas destul de mulţi la serviciul universal. Mă credeţi că e speriată lumea prin sat? Se întreabă unii pe alţii dacă le-a venit factura la lumină şi cât. La fel suntem şi noi la Primărie, ca să spunem drept. Anul trecut am plătit pe consumul de curent 180.000 de lei pe tot anul, pentru primărie, iluminat public şi pompa de apă potabilă. Acum am alocat în buget 300.000 lei, dar nu ştiu dacă ne descurcăm cu ei, dacă nu încetează această situaţie”, spune Neculai Moraru, primarul comunei vasluiene Fălciu, care este şi preşedintele filialei judeţene a Asociaţiei Comunelor din România.

