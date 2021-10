Român răpus de COVID-19. Medicul de familie i-a recomandat să se trateze doar cu paracetamol şi vitamine

După decesul unui bărbat din Vaslui, fost ofiţer de penitenciar, în cursul săptămânii trecute, ies la iveală detalii cutremurătoare despre suferinţa prin care acesta a trecut.

Soţia bărbatului susţine că acesta fusese depistat pozitiv pe 10 octombrie şi imediat după primirea rezultatului a fost trimis în izolare la domiciliu, unde starea de sănătate i s-a agravat de la o zi la alta. Vineri, 15 octombrie, bărbatul a fost răpus de virus.

Femeia spune că de la momentul în care a aflat că este infectat cu SARS-CoV-2 şi până când a decedat, soţul său nu a fost contactat nici măcar odată de autorităţile sanitare, iar medicul de familie i-a trimis un tratament prin SMS.

“În cazul lui vorbim de un bărbat perfect sănătos, fără nicio altă boală, care luni a fost depistat pozitiv şi duminică a fost înmormântat. Imediat după ce a fost confirmat cu COVID-19 a primit prin mesaj din partea medicului de familie să ia Aspenter, Paracetamol şi vitamine. Dacă asta e schema de tratament pentru o astfel de boală, eu nu ştiu ce să mai cred. A avut încredere în ce i-a recomandat medicul, iar de luni până vineri a luat acele pastile. Nu a avut nicio problemă de sănătate, din când în când mai lua câte o pastilă de tensiune, asta preventiv, probabil şi din cauza vârstei. V-am sunat să vă spun că mă doare sufletul pentru că acest om a murit cu zile. L-am rugat şi i-am spus să vorbească cu medicul de familie să-i dea un tratament pentru această boală. Am o colegă care, de asemenea, a fost depistată pozitiv, însă ea a luat antibiotic, care a ajutat-o să treacă prin boală. Noi nu ne puteam duce la el, iar medicul de familie nu l-a sunat niciodată în aceste cinci zile. Am sunat la presă şi în speranţa ca măcar să nu se mai întâmple şi altora, pentru că sunt conştientă că el de la groapă nu se mai întoarce. Vreau ca lumea să afle că boala asta nu se tratează doar cu paracetamol şi aspirină, iar medicii ştiu asta. E strigător la cer ce i s-a întâmplat fostului meu soţ! Joi seara a fost ultima dată când am vorbit cu el, iar joi noaptea a murit. Era afectat de boală, mai mult psihic, însă avea încredere în tratamentul prescris de medicul de familie. Nu tuşea, nu avea dificultăţi cu respiraţia. L-am întrebat dacă i-a dat şi antibiotic, un antiviral, şi mi-a spus că nu. Nu l-au sunat o singură dată. Schema prescrisă de medic s-a dovedit total ineficientă în cazul lui. Nu i s-a recomandat nimic din ce l-ar fi putut ajuta. Vitamine şi Aspenter iei şi când nu ai COVID-19. În cazul său, nici medicul de familie, nici DSP nu s-a implicat măcar cu o minimă monitorizare. Să-l sune, să-l întrebe ce face, cum se simte… L-au lăsat doar cu paracetamol şi aspirină până când boala l-a răpus. A fost tratat mai rău decât un câine, vă spun sincer. Sunt oameni sănătoşi care iau acest virus şi mor cu zile din cauza neglijenţei şi nepăsării cadrelor medicale”, a declarat soţia bărbatului decedat pentru Vremea Nouă.

