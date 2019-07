Pesta porcină africană a îngrozit un sat din Vaslui: peste 200 de porci au fost sacrificaţi în gospodării în ultimele zile

Autorităţile din Vaslui sunt în alertă maximă după ce în judeţ au apărut primele cazuri de pestă porcină africană. Prima suspiciune, confirmată ulterior şi de către Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, a fost descoperită la cadavrul unui porc mistreţ găsit într-un lan de grâu pe raza localităţii Cârja, în apropiere de Murgeni.

Luni, 29 iulie, au fost descoperite alte două suspiciuni de pestă porcină africană, de data aceasta la doi porci din gospodăria unor localnici. Şi în acest caz, probele au fost trimise Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală, rezultatele urmând a fi comunicate astăzi autorităţilor din Vaslui.

În cazul în care suspiciunilor vor fi confirmate de laborator, toţi porcii din localitate vor fi asanaţi, anunţă autorităţile. În plus, la nivelul judeţului au fost însăprite măsurile sanitar veterinare privind circulaţia animalelor, vânzarea animalelor în târguri fiind interzisă.

”În cursul zilei de luni, după şedinţa de Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), m-am deplasat la faţa locului împreună cu Direcţia Sanitar Veterinară si Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui şi am recoltat sânge de la porcii din gospodăriile vecine unde au existat cele două suspiciuni. Am avut şi ieri o ultimă şedinţa de CLCB şi am dat trei decizii: în cazul in care probele recolate luni, vor fi pozitive, vom acţiona la asanarea tuturor porcilor din sat, o a doua decizie pe care am dat o a fost ca toate fondurile de vânătoare din jur, să aducă minim trei mistreţi vânaţi şi o a treia decizie a fost de interzicere a comercializării porcilor în târgurile de animale din judeţ”, a precizat prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica.

Potrivit informaţiilor comunicate de Direcţia Sanitar Veterinară Vaslui, înainte de apariţia primului caz de pestă porcină, în gospodăriile din satul Cârja existau 273 de porci. În ultimele zile, de frică să nu le fie omorâţi porcii în gospodării, aproape toţi localnicii au sacrificat animalele.

În prezent, potrivit informaţiilor oficiale comunicate de DSV autorităţilor judeţene în satul Cârja mai sunt aproximativ 40 de porci.

Pe lângă cele trei măsuri anunţate de prefectul de Vaslui, membrii CLCB au decis menţinerea filtrelor pentru dezinfecţie, inclusiv dezinfector pentru mijloacele de transport rutier pe DN 24A Cârja-Murgeni (intersecţie) şi la ieşirea din localitatea Rânzeşti.

Măsuri suplimentare pentru limitarea extinderii îmbolnăvirilor

De asemenea, în zona de supraveghere de la Cârja se va realiza în perioada imediat următoare un recensământ al exploataţiilor cu porcine.

Alte măsuri incluse în plan: deplasarea şi transportul porcilor pe drumuri publice sau private sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt avizate de autoritatea veterinară locală şi niciun animal domestic nu poate intra sau părăsi o exploataţie fără autorizarea autorităţii veterinare locale;

De asemenea, orice îmbolnăvire sau mortalitate trebuie anunţată la DSVSA Vaslui, iar animalele sau cadavrele trebuie izolate până la investigarea, intervenţia, recoltarea de probe şi dispunerea măsurilor de către autoritatea veterinară;

La intrările şi ieşirile din gospodăriile populaţiei care deţin porci se vor instala dezinfectoare individuale şi se vor intreprinde campanii de informare a crescătorilor de suine cu privire la: evoluţia pestei porcine africane, modalitatea de transmitere, simptomatologia, restricţiile impuse, implementarea de norme minime de biosecuritate pentru crescători de suine, alte măsuri de prevenire a răspândirii şi combatere a bolii.

