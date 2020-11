O fetiţă de 9 ani diagnosticată cu cancer are nevoie urgentă de donatori de sânge: „Un copil perfect sănătos care într-o zi de vacanţă s-a trezit că nu mai poate merge”

Violeta are 9 ani

”Avem nevoie de ajutorul vostru, avem nevoie de donatori de sânge pentru un mic îngeraş, Violeta Gabriela. Poate dona oricine se încadrează în conditiile de donator, indiferent de grupa de sânge sau RH. Aparent trebuie sa fie bărbat întrucât numai de la ei se pot recolta trombocite. De asemenea, să se specifice - pentru trombocite, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" din Iaşi, pentru Baban Violeta Gabriela”, este apelul lansat de familie, prieteni şi apropiaţi.

O fetiţă zglobie şi plină de viaţă, Violeta avea să primească un diagnostic crunt în această vară, când medicii i-au descoperit o tumoră canceroasă. O veste care i-a bulversat familia, dar şi pe toţi cei care o cunoşteau.

Elevă în clasa a II-a la Şcoala „Mihail Sadoveanu” Vaslui, Violeta se afla la ţară, la bunici, când au apărut primele semne de boală. Brusc, într-o dimineaţă a constatat că nu mai poate merge.

Îngrijoraţi, părinţii au mers de urgenţă cu ea la medic, la Ambulatoriul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui.

”În urma consultaţiei, medicul a ajuns la concluzia că ar fi o distrofie musculară. Am decis să mergem cu fetiţa la Iaşi, pentru investigaţii suplimentare. Am făcut toate analizele posibile şi imposibile însă toate rezultatele arătau impecabil. Medicul care a preluat-o pe Violeta a simţit însă că ceva nu este în regulă şi a decis efectuarea unui RMN. Aşa am descoperit că de fapt era vorba de o tumoră canceroasă situată pe măduva spinării. A fost operată cu succes însa a fost eliminată doar 90% din tumoră, deoarece se afla foarte aproape de anumiţi nervi şi exista riscul să rămână paralizată”, a povestit tată fetiţei.

Rezultatele biopsiei efectuate au confirmat că este vorba de o tumoră malignă, astfel că Violeta a început chimioterapia. ”A trecut până în momentul de faţă prin patru şedinţe de chimio. Momentan necesita tratament cu trombocite şi de aceea avem nevoie urgentă de donatori de sânge. Rămânem recunoscători tuturor celor care vor veni în sprijinul fetiţei noastre. Nu avem cuvinte să le mulţumim şi celor care au fost alături de noi în toată această perioadă grea şi ne-au sprijinit atât financiar cât şi moral”, a mai precizat tatăl Violetei.

Persoanele care doresc să doneze sânge pentru fetiţa de 9 ani din Vaslui o pot face de la orice centru de donare din ţară, cu specificaţia ”pentru Baban Violeta Gabriela- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" din Iaşi”.