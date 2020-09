Indolenţă crasă a poliţiştilor. Un bărbat a zăcut patru luni la morgă deşi familia îl dăduse dispărut, iar acum e pusă la plată de către spital

Cazul de-a dreptul stupefiant demonstrează din nou lejeritatea cu care Poliţia Română tratează cazurile de dispariţie. Poliţiştii din două judeţe îşi pasează acum responsabilitatea, în timp ce familia bărbatului de 52 de ani este obligată să plătească cele patru luni cât a stat cadavrul în morga spitalului din Ploieşti. Câte 38 de lei pentru fiecare zi în care cadavrul a stat în frigiderul de la morgă! Aproape 5.000 de lei, bani pe care familia nu îi are.

Originar din satul Bogdăneşti, comuna vasluiană Fălciu, Gheorghe Crăciun lucra în construcţii la Ploieşti. Tată a doi copii, de 15 şi 19 ani, a plecat departe de casă pentru a câştiga un ban ca să le poată face un rost.

Bărbatul a vorbit ultima dată cu soţia sa pe 23 mai, când acesta a anunţat-o că este în Gara Polieşti şi urmează să ajungă acasă. Nu a mai ajuns, iar familia a intrat în panică pentru că bărbatul nu mai răspundea la telefon. Cum nu reuşea să mai dea de bărbat, a doua zi soţia a anunţat dispariţia la Poliţie.

De aici, lucrurile încep să se complice şi să capete întorsătura unui banc macabru. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Vaslui au precizat că, fiind vorba despte o dispariţie reclamată a se fi produs în alt judeţ, au sesizat colegii de pe raza judeţului de unde se presupunea că a dispărut Gheorghe Crăciun, în speţă, IPJ Prahova. Rudele au ţinut legătura cu oamenii legii, au mers chiar la Ploieşti să ceară amănunte de la Politia Feroviară, însă nu au aflat nimic care să îi ducă pe urmele dispărutului. Au lansat anunţuri disperate pe reţelele de socializare, dar totul a fost în zadar.

În Registrul Electoral figura ca decedat

În pragul alegerilor locale, pe 21 septembrie, funcţionarii Primăriei Fălciu au făcut verificări în Registrul Electoral, ocazie cu care au constatat că Gheorghe Crăciun figurează ca fiind decedat. Au verificat situaţia şi aveau să descopere că bărbatul pe care familia îl căuta disperată de patru luni este mort chiar din ziua sesizării dispariţiei.

„În luna mai a fost anunţată dispariţia acestui cetăţean. Am făcut tot ce s-a putut să îl găsim, însă totul a fost zadarnic. Ieri, în Registrul Electoral, din verificarea făcută s-a constatat că acest cetăţean e decedat. Am alertat familia şi am vorbit la Primăria Ploieşti şi asa am aflat că, de pe 23 mai, Crăciun este la morga Ploiesti. Fusese dus la spital după ce a suferit un infarct, am înţeles. Suntem consternaţi. Cum e posibil asa ceva ?! », se întreabă primarul comunei, Neculai Moraru.

Deşi decedatul avea actul de identitate asupra sa, nimeni nu a anunţat familia. Mai mult, funcţionarii Primăriei Ploieşti au anunţat că se pregăteau să îl înmormânteze pe vasluian, pentru că nimeni nu îl.revendica.

Miercuri dimineaţă, soţia lui Gheorghe Crăciun a plecat la Ploieşti şi a identificat cadavrul. Femeia a suferit un şoc. „Omul ăsta a fost căutat de familie fără încetare. Nimeni nu a dat niciun răspuns de la Ploieşti. Pe data de 28 iulie, nevasta lui a mers la Poliţia Feroviară Ploieşti pentru a afla amănunte, însă au spus să aşteptăm acasă. Sunau şi ne spuneau că nu au aflat nimic, ba că e un mort pe malul lacului, ba colo, ba colo, însă niciunul nu era persoana căutată de noi. Familia a primit telefon de la primarul comunei Fălciu pe data de 21 septembrie. A rugat-o pe soţie să meargă a doua zi la primărie. Şi aşa a aflat că barbatul ei era mort în municipiul Ploiesti şi că ar fi înmormântat de primăria Ploieşti. Cum să fie înmormântat de primarie dacă el a avut buletinul în buzunar?! Şeful de şantier a vorbit la politie, prietenul cu care era in gară, soţia lui, primăria Fălciu, toată lumea ştia că omul e dat în urmărire generală. A fost internat la Urgenţe la Ploieşti pe 23 mai, cu buletin. Cum adică nu avea familie?! De ce le-a fost aşa de greu să ne caute, să sune la primărie?! Cum e posibil?! Atâta indolenţă şi nepasare este strigătoare la cer! În plus, la morgă ni s-a spus că ar trebui să plătim şi pentru că timp de patru luni cadavrul a stat la congelator, adică 38 de lei/zi. De ce sa plătească familia pentru incompetenta altora? În plus, soţia nu are bani pentru aşa ceva. Probabil vom cere ajutorul unui avocat, dar lucrurile nu pot rămâne asa! », a spus Stela Chindriş, o apropiată a familiei Crăciun.

Miercuri seară, sicriul cu trupul neînsufletit al bărbatului va ajunge acasă, în satul Bogdăneşti. Gheorghe Crăciun era respectat de comunitate şi era cunoscut ca un om gospodar şi serios care muncea să-şi vadă realizaţi cei doi copii.

În timp ce reprezentanţii IPJ Vaslui susţin că dispariţia trebuia investigată de poliţiştii din Prahova, aceştia din urmă susţin că, de fapt, cercetările trebuiau efectuate de poliţiştii din Vaslui, pentru că aici s-a înregistrat sesizarea.

„La data de 25 mai a.c., Poliţia municipiului Ploieşti a fost sesizată de către unitatea spitalicească despre faptul că persoana în cauză a decedat, în acest caz fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Din verificări a reieşit faptul că pe data de 23 mai a.c., bărbatul ar fi acuzat o stare de rău în timp ce se afla în zona de sud a oraşului, după care a fost preluat de către un echipaj şi internat în spital”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Prahova.

De ce nu a fost anunţată familia şi ce investigaţii au făcut poliţiştii în urma sesizării dispariţiei sunt întrebări la care poliţiştii din Vaslui şi Prahova încă nu au răspuns, întrucât ”se fac verificări”.