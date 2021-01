Director de liceu de top, schimbat din funcţie fără explicaţii, a dat în judecată ISJ: „Nu ştiu care au fost criteriile de selecţie între mai multe cadre didactice”

Maniera în care au fost schimbaţi mai mulţi de directori de unităţi de învăţâmânt din România a stârnit numeroase nemulţumiri, legate în special de lipsa unor criterii clare de selecţie, precum şi imposibilitatea contestării rezultatelor.

Nemulţumiţi, o parte dintre directorii schimbaţi din funcţie au început să îşi caute dreptatea în instanţele de judecată. La Vaslui, primul litigiu cu Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) a fost iniţiat de directorul adjunct al uneia dintre cele mai performante unităţi de învăţământ din judeţ- Mihaela Cîrjonţu, de la Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu” Bârlad.

Profesoara Mihaela Cîrjonţu este unul dintre cei 94 de directori de unităţi de învăţământ din judeţul Vaslui cărora la începutul anului curent le-au expirat mandatul de management.

Cum concursurile pentru ocuparea funcţiilor de conducere nu s-au mai organizat anul trecut, dat fiind contextul epidemiologic, soluţia găsită de Ministerul Educaţiei a fost să de-a mână liberă inspectorilor generali în vederea numirii noilor directori, prin detaşare în interesul învăţământului.

Practic, numirea directorilor s-a realizat în baza unui acord pe care candidaţii l-au comunicat conducerii ISJ Vaslui, fără depunere de dosare. Principala condiţie a fost aceea ca pretendenţii să facă parte din corpul naţional de experţi în managment educaţional.

Pe plan local, primele controverse legate de numirea directorilor au apărut după ce Inspectoratul Şcolar Vaslui a publicat în seara de 4 ianuarie un document în care se reglementa procedura de selecţie şi în care se menţiona că directorii în funcţie au prioritate în vederea detaşării în funcţia de conducere. La scurt timp, însă, documentul a fost retras de pe site-ul oficial al instituţiei, a doua zi fiind postată o nouă procedură, în care erau modificate mai multe elemente, inclusiv prioritatea de care se bucurau directorii în funcţie. Numirea noilor directori s-a realizat la propunerea inspectorului general al ISJ Vaslui, prin votul Consiliului de Administraţie.

Pentru postul de director adjunct al Colegiului Naţional Gh. R. Codreanu Bârlad, trei cadre didactice au înaintat inspectorului general acordul în vederea numirii în funcţie. Dintre aceştia, unul nu îndeplinea condiţia legată de apartenenţa la corpul naţional de experţi în managment educaţional, astfel că au rămas valide două candidaturi: directorul adjunct în funcţie Mihaela Cîrjonţu şi Cristina Oprea, cadru didactic la aceeaşi unitate de învăţământ. Şefa ISJ Vaslui a propus-o în funcţie pe profesoara Cristina Oprea, fără a oferi vreo explicaţie schimbării din funcţie profesoarei Mihaela Cîrjonţu. Aceasta din urmă a contestat decizia, însă nici până în prezent nu i s-a comunicat un răspuns din parta ISJ.

Nemulţumită, Mihaela Cîrjonţu şi-a făcut curaj să îşi caute dreptate în instanţă. Consideră că este dreptul ei să ştie dacă a avut erori de management în cei opt ani cât a fost director adjunct al colegiului care să conducă la schimbarea ei din funcţie. Nu numirea unui alt coleg în funcţia de conducere a deranjat-o cât lipsa de transparenţă în cazul procedurii care s-a limitat la un text formal, sec, cu trimiteri la cadrul legislativ. Fără prevederi în privinţa unor criterii de departajare, în cazul în care pentru o funcţie de conducere candidau mai multe persoane.

În acţiunea pe care a depus-o la Tribunalul Vaslui, Mihaela Cîrjonţu a solicitat judecătorilor să anuleze hotărârea Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, iar până la soluţionarea definitivă a cauzei să se dispună suspendarea efectelor hotărârii.

”Am în spate opt ani de management. Consider că este dreptul meu să ştiu dacă şi unde am greşit. Nu mă deranjează că s-a numit o altă persoană în această funcţie, ci maniera în care s-a realizat detaşarea. Nu ştiu care au fost criteriile de selecţie între mai multe cadre didactice care şi-au dat acordul pentru detaşare pe funcţia de director. Am îndrăznit să iniţiez acest demers pentru că suntem într-o ţară democratică şi este dreptul nostru să ne căutăm dreptatea atunci când simţim că ne este încălcată”, a declarat, pentru Adevărul, profesoara Mihaela Cîrjonţu.”, a declarat, pentru Adevărul, profesoara Mihaela Cîrjonţu.

În cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al ISJ Vaslui din 8 ianuarie, 37 de directori, respectiv directori adjuncţi, au fost schimbaţi din funcţie.

Colegiul Naţional „Gh. R. Codreanu” Bârlad este una dintre unităţile de învăţământ etalon ale judeţului Vaslui, an de an elevii de aici obţinând rezultate şcolare de excepţie la concursurile şi olimpiadele şcolare, respectiv examenele naţionale.

Adevărul a solicitat conducerii ISJ Vaslui un punct de vedere despre această situaţie, însă, deocamdată, inspectorul general a menţionat că urmează a fi soluţionată contestaţia.

„Ce va pot spune este ca exista înregistrată o contestaţie legată de ocuparea funcţiei de director adjunct la CNRC. în termenul legal aceasta contestatie va fi soluţionată!”, a menţionat Loredana Roman, inspector general al ISJ Vaslui.

