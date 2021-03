Tulcea, oraşul celor şapte coline, poate renaşte turistic. „Oamenii vin, parchează şi se duc în deltă”

Datele statistice arată că în perioada 2007-2010 au fost, în medie, 50.000 de turişti pe an în municipiul Tulcea, iar un turist petrecea 1,61 zile pe sejur. În perioada 2011 – 2018 au fost aproximativ 60.000 de turişti anual, cu un sejur în medie a 1,71 zile. În 2020, an marcat de pandemia de COVID-19, municipiul Tulcea a fost vizitat de 37.000 de turişti.



„Aceasta este realitatea. În ultimii ani, municipalitatea nu a investit într-o infrastructură dedicată turismului. Nu a cooptat nici măcar mediul de afaceri pentru a realiza o strategie, astfel încât să se creeze mai multe oferte turistice. Oamenii vin, parchează pe unde apucă şi se duc în deltă. Intenţia noastră este ca Tulcea să nu rămână doar o poartă de tranzit. O zi în plus de şedere înseamnă plus valoare”, explică primarul municipiului, Ştefan Ilie.



Deşi este situat la 320 de kilometri de Bucureşti, oraşul Tulcea, situat între şapte coline, nu a reuşit până acum să atragă turişti de weekend. „Municipiului îi lipseşte infrastructura turistică. Nu avem o sală de conferinţe foarte mare care să atragă genul acesta de turism. Nu există o digitalizare a traseelor, a obiectivelor, lipsesc informaţii, indicatoare. Infrastructura rutieră lasă de dorit”, explică principalele lipsuri Ionuţ Chirică, fondatorul agenţiei de turism Johny Touring.



Municipalitatea lucrează în această perioadă la diferite regulamente care pot stimula reabilitarea unor construcţii vechi, monumente istorice, lăsate în paragină. În jurul acestora s-ar putea crea zone de promenadă care să fie conectate cu faleza, principalul loc de plimbare al turiştilor.



Astfel, clădirile istorice ce aparţin cultelor (biserici şi alte construcţii) vor fi ajutate de primărie să susţină partea de cofinanţare în cadrul atragerii de fonturi europene pentru reabilitare, iar proprietarii de clădiri istorice vor primi subvenţii pentru a achita o parte din lucrările ce vor renaşte imobilele de patrimoniu.



„Realizăm un studiu, apoi vom implementa un proiect prin care mai multe străzi din Tulcea, unde se găsesc clădiri de patrimoniu, să fie transformate în zone de promenadă (strada Griviţei, strada 14 Noiembrie, strada Gloriei). Intenţionăm să punem în evidenţă şi valorile multiculturale, în aşa fel încât turistul , plecând de la faleză să poată continua promenada şi pe alte zone de promenadă”, explică primarul.

Ce poţi vizita în oraşul Tulcea

Unul dintre simbolurile oraşului celor şapte coline este „Monumentul Independenţei” care se află pe Dealul Monumentului, fostul Colnic Hora. De aici pot fi observate şi ruinele cetăţii Aegyssus. Monumentul a fost ridicat în anul 1878, pentru a fi distrus în anii 1916-1918 şi reclădit în 1932 şi 1977.



La capitolul muzee, în Tulcea pot fi vizitate Muzeul de Artă care deţine colecţii de pictură, sculptură, icoane, grafică, artă decorativă şi orientală, plăci de gravură, Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Casa Avramide – Casa Colecţiilor.



Catedrala Sfântul Nicolae a oraşului Tulcea este un alt obiectiv turistic, fiind o clădire construită în stil bizantin în formă de cruce. Tot obiective care aparţin cultelor sunt Sinagoga din Tulcea - Templul Coral – a fost construită în anul 1888 şi are o arhitectură unică în România, Geamia catedrala “Azizie”, biserica “Buna Vestire”, biserica “Sfântul Gheorghe”, biserica de rit vechi “Sfânta Parascovía”.



Lacul Zaghen este o destinaţie pentru cei care iubesc să fotografieze păsări. Acum locul este în plin proces de ecologizare, deoarece în ultimii ani a ajuns o groapă de gunoi.

Cum va creşte potenţialul turistic

Pe lângă reabilitarea şi punerea în valoare a clădirilor istorice, în jurul cărora se vor crea zone de promenadă, municipalitatea are în vederea implementarea unui proiect integrat pentru Satul Pescăresc Tradiţional, aici fiind inclusă o bază hipică.



Tot aici se va construi şi un aqua parc. „Va fi o zonă de relaxare şi distracţie”, asigură Ilie Ştefan. Primarul spune că şi zona carierei de la marginea oraşului va fi transformată într-un loc al noilor sporturi, iar primăria face demersuri pentru preluarea în patrimoniu a pădurii de lângă unde se vor putea amenaja piste pentru biciclete.



„Intenţionăm şi realizarea unui canal olimpic. Împreună cu Asociaţia Ivan Patzaichin am identificat zona unde acest canal olimpic se poate face (ieşirea spre Murighiol). Am înaintat propunerea către mai multe ministere care susţin proiectul. Un asemenea canal are nevoie de o infrastructură conexă, plecând de la locuri de cazare, transport”, mai spune primarul.

Turism de weekend

Municipiul Tulcea poate fi destinaţia ideală pentru un city break, care să cuprindă şi excursii de o zi în deltă (Letea sau Sulina) şi în alte părţi din judeţ.



„Încercăm să scoatem un program prin care să le oferim turiştilor, pe lângă o zi petrecută în oraş, şi excursii opţionale: vizitarea unei crame, a mănăstirilor Cocoşu, Celic Dere, Saon, vizite la Cetatea Enisala sau în Jurilovca. Cazarea va fi în Tulcea”, spune Ionuţ Chirică.



Preţurile la care poate ajunge un astfel pachet se situează în jurul sumei de 250 de euro/persoană.



În acest moment, conform datelor statistice oficiale, municipiul Tulcea are 62 de structuri de primire turistică, 1.182 de camere şi 2.437 de locuri de cazare.

