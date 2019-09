Gaşca de motociclişti care ajută copiii sărmani. „Vrei să faci un bine şi oamenii nu sunt alături de tine. Uneori e greu să faci fapte bune“

„Când nouă ne e bine, ne mai pasă de alţii? E întrebarea ce ar trebui să ne trezească la omenie. Să facem un exerciţiu de imaginaţie: 65 de copii cu chip de înger, stând cuminţi în căsuţele lor sărăcăcioase. 65 de suflete cărora le lipseşte interesul oamenilor mari pentru viitorul lor. Ei vor la şcoală, dar nu au nici caietul pe care să scrie, nici ghiozdan şi nici măcar o cămaşă pe care să o îmbrace la început de an şcolar”, aşa suna mesajul celor de la Hotel Moto în urmă cu două săptămâni. Se mobilizau pentru o nouă campanie umanitară.



Cei 65 de copii trăiesc în sate îndepărtate şi izolate ale Deltei Dunării (Letea, Periprava, C.A. Rosetti), iar la ei poţi ajunge doar pe apă, cu barca. Lor le-au dus anul acesta, motocicliştii din Bucureşti, rechizite şi ghiozdane pentru ca începutul şcolii să-i prindă cu un zâmbet pe chip.



Oameni pasionaţi de motoare

Titi Fătu (34 de ani) este personajul în jurul căruia s-a format o „gaşcă de prieteni motociclişti”, în urmă cu cinci ani. În viaţa de zi cu zi, se ocupă cu organizarea de evenimente. „Hotel Moto”, numele pe care şi l-a luat grupul, vine de la o afacere mai veche pe care Titi o avea în Bucureşti: un hotel pentru motoare pe timp de iarnă. Aşa i-a cunoscut şi pe viitorii săi prieteni cu care, de patru ani, face fapte bune.





„Eu am avut în Bucureşti un hotel de motociclete. Veneau oamenii şi cazau motocicletele pe timp de iarnă. De acolo am format gaşca, apoi s-au alăturat şi alţii şi tot aşa. Hotel Moto are cam 5 ani de existenţă. Este o gaşcă de prieteni motociclişti, de oameni pasionaţi de motoare”, spune pentru „Adevărul”, Titi Fătu.



Sunt un grup de aproximativ 30 de prieteni cu diferite meserii: militari, poliţişti, fotografi, designeri, învăţători, şoferi profesionişti sau organizatori de evenimente. Chiar dacă activează în diferite domenii, fac două lucruri comune: merg cu motocicleta şi ajută oameni.



Cu barca spre satele din Deltă FOTO: Hotel Moto



Campanie pornită de la un reportaj



„Mergeam în fiecare lună, un weekend, undeva, ori la munte, ori la mare. În anul 2016, în luna septembrie, urma să mergem în Deltă. Văzusem un reportaj despre copiii sărmani de acolo şi ne-am zis că, dacă tot mergem în acea zonă, să facem o chetă şi să le luăm rechizite. S-au strâns mult mai mulţi bani decât o chetă, le-am luat ghiozdane, rechizite, le-am dus şi un magician care le-a făcut un mic spectacol. Atunci au fost mai puţini copii, vreo 35. De la an la an, numărul lor a crescut”, spune Titi.



Au început cu satele Plopul şi Sarinasuf, din judeţul Tulcea, apoi şi-au dat seama că acţiunea lor nu trebuie să rămână singulară. Au continuat cu campanii derulate de Paşti şi de Crăciun la copii sărmani din localităţi din judeţele Brăila, Vrancea sau Buzău. Pentru începerea anului şcolar aleg de fiecare dată sate din Delta Dunării.



„Cei mici sunt foarte încântaţi. În anii trecuţi am plecat din Bucureşti cu caravana de 15-20 de motociclete şi am mers la copii cu rechizitele, apoi îi lăsam să se urce pe motoare, să se joace, le făceam poze. Săracii, unii nu au nici măcar televizor, şi dintr-odată văd o motocicletă în realitate. Anul acesta, satele fiind izolate în Deltă, nu am putut merge cu motoarele, doar cu barca”, mai spune organizatorul.

VIDEO: Campania de anul acesta, septembrie 2019 în satele Letea, periprava şi C.A. Rosetti





Şi să faci bine este greu



Bucuria copiilor este cea care-i determină să nu renunţe, chiar dacă întâmpină uneori şi piedici. Ei fiind din Bucureşti, apelează la autorităţile locale pentru a stabili o listă cu copiii sărmani care urmează să primească rechizite sau daruri personalizate, în funcţie de vârstă, de clasă, sau dacă este vorba despre o fetiţă sau un băiat.



„Nu le ducem pachetele la grămadă. Dar sunt situaţii în care cei de la primărie nu au vrut să ne ajute cu aceste informaţii. Vrei să faci un bine şi oamenii nu sunt alături de tine. Uneori este greu să faci fapte bune”, mărturiseşte Titi Fătu.



Au fost şi cazuri în care un primar, care a insistat să meargă cu caravana într-o anumită zi (ca să fie şi el prezent), a postat pe Facebook un anunţ în care se lăuda că el a adus sponsori cu daruri pentru copiii din localitate.



„În ultima perioadă, luăm legătura cu preoţii din aceste sate, ei sunt mult mai receptivi decât primarii sau asistenţii sociali şi ne ajută cu informaţii. De Paşti, de exemplu, ducem şi haine şi atunci preoţii ne oferă toate detaliile de care avem nevoie”, adaugă Titi.



Titi Fătu, într-una dintre campaniile sociale FOTO: Hotel Moto

De unde au bani



Gaşca de motociclişti află despre copiii care au nevoie de ajutor de la diferiţi prieteni sau rude. După ce stabilesc unde vor derula următoarea campanie, iau legătura cu preotul de acolo, primarul sau cineva din administraţia publică pentru a vedea despre câţi copii este vorba şi de ce ajutor au nevoie.



Banii sunt donaţi de fiecare membru, dar în sprijinul lor vin şi alţi prieteni sau oameni care le-au descoperit pe internet campaniile. Apoi merg la cumpărături, fac pachetele individuale şi pleacă în caravană spre satul respectiv.



De ce fac acest lucru? Titi Fătu răspunde foarte simplu: „Suntem şi noi oameni, avem familii, avem copii. Motociclismul este doar o pasiune.”



Cei de la Hotel Moto nu-şi doresc, pentru viitor, decât să-şi poată continua liniştiţi cele trei campanii anuale. Cu toate acestea, Titi se gândeşte şi la un alt proiect, mai complex. „Am un plan mai mare în cap: să găsim o familie mai greu încercată şi să le renovăm casa şi curtea. Să mergem acolo să lucrăm, să cumpărăm şi materialele de construcţii”.

Pe aceeaşi temă:

Caraorman, satul din inima Deltei unde clopoţelul a sunat doar pentru şapte copii. „În zece ani s-au născut 11 prunci şi au murit 176 de persoane“

Mesajul unui primar în prima zi de şcoală: „Dacă veniţi la şcoală pentru a avea de unde pleca, pentru că e cool, atunci staţi acasă“







Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: