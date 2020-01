Comisarul-şef pensionat la 41 de ani, în timp ce era anchetat penal: „Starea de sănătate nu-mi mai permitea să rămân în Poliţie“

Magistraţii Tribunalului Tulcea l-au condamnat la 13 luni de închisoare cu suspendare pe Mihail Amelian (43 de ani), fostul comisar-şef al Poliţiei de Frontieră Tulcea.

Sentinţa emisă pe 14 ianuarie 2020 l-a găsit pe bărbat vinovat pentru infracţiunile de favorizarea făptuitorului, fals intelectual şi uz de fals, fapte săvârşite în timp ce se afla încă în funcţie. Amelian a recunoscut infracţiunile, printr-un acord semnat cu procurorii DNA.



O mică „intervenţie“



Infracţiunile comise de comisarul-şef au legătură cu un incident petrecut pe 17 martie 2018. Doi agenţi ai Poliţiei de Frontieră Tulcea au văzut atunci, pe raza localităţii tulcene Sălcioara, o maşină cu numere provizorii expirate. Deoarece şoferul nu a oprit la semnal, agenţii l-au urmărit până în localitatea Jurilovca, unde au reuşit să-l tragă pe dreapta. La volan se afla şoferul primăriei Jurilovca.



„Poliţiştii de frontieră au efectuat fotografii, după care l-au condus (pe şofer - n. red.) la sediul Poliţiei de Frontieră din municipiul Tulcea pentru a întocmi dosar penal pe numele acestuia pentru conducerea unui autoturism cu numere provizorii expirate pe drumurile publice“, notează procurorii în acordul de recunoaştere a vinovăţiei.





La sediul poliţiei, „pe fondul intervenţiei şefului de sector – comisar şef de poliţie Amelian Mihail (foto sus - sursa: FB/M.A.) în favoarea făptuitorului, agenţii au renunţat la efectuarea actului de constatare şi au întocmit pe numele acestuia doar un proces verbal de contravenţie, sancţionându-l pe motiv că ar fi refuzat să dea informaţii în vederea stabilirii identităţii, aspect real“, mai spun procurorii DNA.



După mica „intervenţie“ a şefului Amelian, şoferul a plecat liniştit acasă, fără a i se imputa vreo faptă infracţională. Mai mult, prin dispeceratul unităţii s-a raportat doar sancţiunea contravenţională a şoferului primăriei Jurilovca.



Tensiuni legate de incident



Anchetatorii notează că, după acest incident, au intervenit mai multe discuţii şi „tensiuni“ generate de intervenţia comisarului-şef, ceea ce a făcut ca Mihail Amelian să le ceară celor doi agenţi, la începutul lunii aprilie 2018, să facă un proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante (conducerea unui autovehicul neînmatriculat) pe care l-au antedatat în fals, ca fiind întocmit la 17 martie.



Mai mult, comisarul-şef a notat pe document „către secretariat 19 martie 2018“, dând astfel impresia că acel proces verbal ar fi fost încheiat la data comiterii infracţiunii. După aceasta, documentul a fost transmis către Postul de Poliţie Baia pentru continuarea cercetărilor.



Posibil fals şi la concursul IŞJ



În timpul investigaţiilor, spre finalul anului 2018, comisarul-şef s-a pensionat, la vârsta de 41 de ani. La scurt timp, Amelian a dat concurs pentru postul de jurist al Inspectoratului Şcolar Tulcea, concurs pe care l-a câştigat în ianuarie 2019. Doar că, şi în legătură cu acest concurs sunt probleme.



Tribunalul Tulcea a desfiinţat (în decembrie 2019) mai multe documente depuse la dosar, „în fals, de către Mihail Amelian“. De asemenea, magistraţii au desfiinţat chiar şi rezultatul concursului care-l dădea câştigător pe fostul comisar şef. Decizia a fost atacată cu contestaţie la Curtea de Apel Constanţa, instanţa care va da şi o soluţie definitivă în acest caz.



„Mi-am asumat eroarea“



Contactat de reporterii „Adevărul“, fostul comisar-şef şi-a expus versiunea asupra faptelor: „Am fost condamnat pentru că am pus o rezoluţie ca să trimit un act de constatare (făcut de nişte agenţi) la organul competent. Rezoluţia a fost greşită, s-a greşit data. Falsul a constat în faptul că rezoluţia prin care s-a înaintat hârtia, în loc să aibă data de 29, a avut data de 19. Mi-am asumat eroarea. A fost mai mult o reglare…“.



În continuare, Mihail Amelian spune că decizia pensionării sale nu are nicio legătură cu dosarul penal în care era anchetat de DNA, iar decizia de a se angaja la IŞJ Tulcea este una determinată de greutăţile financiare: „Pensia nu îmi asigură acelaşi venit pe care-l aveam înainte, creditele contactate trebuie plătite. Starea mea de sănătate nu-mi mai permitea să rămân în Poliţie“.



Fostul şef al Poliţiei de Frontieră Tulcea pune la îndoială competenţa prcourorilor care l-au anchetat. „DNA cercetează fapte de corupţie. Dacă vă uitaţi pe faptele pentru care am fost cercetat, niciuna nu e de corupţie, nici măcar nu sunt asimilate faptelor de corupţie. Am făcut două sesizări la DNA prin care am solicitat ca cercetarea să se facă de organul competent, parchetul. Ambele au fost respinse. Am încheiat un acord de recunoaştere ca să scap de stresul pe care nu-l mai puteam suporta“.

