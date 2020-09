În anul pandemiei, românii au descoperit Delta Dunării. „A fost destinaţia ideală de vacanţă în 2020”

Specialiştii arată că delta a fost una dintre cele mai căutate destinaţii de către românii care în mod tradiţional îşi făceau vacanţele în străinătate. Pandemia i-a obligat să-şi regândească modul de petrecere a timpului liber, să caute locuri în România, locuri sigure din punct de vedere sanitar.

„Foarte mulţi dintre românii care mergeau în vacanţe în străinătate au căutat anul acesta ceva nou, inedit, în România. Delta, evident, a fost una dintre aceste destinaţii. Spunem noi, Delta Dunării a reprezentat, şi reprezintă, destinaţia ideală a anului 2020”, explică pentru „Adevărul” Cătălin Ţibuleac, preşedintele Asociaţiei de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării (AMDTDD).



Avantajele Rezervaţiei Biosferei constau în primul rând în mediul natural care oferă posibilitatea distanţării fizice între turişti, atât în locurile care se vizitează (canale, păduri, plaje sălbatice), cât şi în cadrul pensiunilor sau hotelurilor care beneficiază de spaţii generoase în aer liber. De asemenea, operatorii spun că delta oferă şi siguranţa sanitară atât de invocată în această perioadă. „Nu poţi vizita canalele deltei în turism de masă sau să stai într-o aglomeraţie de pescari”, spune Cătălin Ţibuleac.



Mai mulţi români în Delta Dunării



În luna iulie, conform datelor puse la dispoziţie de AMDTDD, s-au înregistrat 26.806 de turişti români, cu 5% mai mulţi decât în iulie 2019 (25.534). Datele pentru august nu sunt încă centralizate, dar operatorii spun că în această lună creşterea va fi puţin mai mare, undeva între 7 şi 10% faţă de august 2019.



„Luna iulie a salvat un sezon turistic ratat, ţinând cont că lunile de sezon turistic în deltă (martie, aprilie, mai şi jumătate din iunie) au fost afectate puternic de pandemie, nefiind posibilă deplasarea turiştilor”, afirmă preşedintele Ţibuleac.





Cu toate acestea, operatorii din deltă au avut pierderi importante în lunile în care pandemia a blocat posibilitatea oamenilor de a pleca în vacanţe. De aceea, cifrele încasărilor pe primele şapte luni ale acestui arată o scădere la jumătate: 9,5 milioane de euro încasaţi în perioada ianuarie-iulie 2020, faţă de 17,5 în perioada similară a anului trecut.



„Nu vom recupera această pierdere. A fost un an de supravieţuire, iar marea majoritate a operatorilor din deltă şi-au propus să supravieţuiască. Probabil că nu vor recupera foarte mult din pierderi, dar aceste luni solicitante iulie-septembrie/octombrie le pot asigura veniturile necesare supravieţuirii”, adaugă Cătălin Ţibuleac.



Numărul mic al turiştilor străini care s-au încumetat în acest an să vină în Delta Dunării a contribuit la pierderile financiare, străinii având, în general, bugete mai generoase de cheltuit decât românii.



O importantă contribuţie la creşterea numărului de turişti români din iulie şi august a avut-o sprijinul oferit de stat bugetarilor cu tichetele de vacanţă. Acestea i-au ajutat din punct de vedere financiar să poată face totuşi o vacanţă în România, implicit în deltă.



Septembrie şi octombrie aduc alt tip de turişti

Avantajul Deltei Dunării, în comparaţie cu litoralul, este că are un sezon turistic mult mai extins, nu doar unul estival, concentrat pe lunile iulie şi august. De aceea, operatorii din rezervaţie primesc deja turiştii „de toamnă” care au o altă tipologie faţă de cei care vin în plin sezon.



„Sunt cei care vin în vacanţă fără copii (ei au început şcoala), pasionaţii de pescuit, de fotografie. Vorbim de un alt tip de turişti care caută delta, mai profesionalizaţi”, spune Ţibuleac.





Operatorii din Delta Dunării au învăţat în acest an atipic din toate punctele de vedere să-şi asume responsabilitatea faţă de turişti, spune preşedintele AMDTDD. Această responsabilitate constă şi în instruirea vizitatorilor, începând cu măsurile de siguranţă sanitară şi terminând cu modul de vizitare a deltei, precum şi prezentarea măsurile ce trebuie luate când te afli în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.



De asemenea, operatorii au înţeles în acest an să nu majoreze tarifele la cazare faţă de anul trecut, iar acest lucru s-a văzut în numărul turiştilor care au venit în iulie şi august.



„Probabil şi anul viitor se vor păstra aceste condiţii se distanţare şi siguranţă sanitară, de aceea trebuie să învăţăm să ne adaptăm situaţilior, indiferent de condiţii”, concluzionează Cătălin Ţibuleac.



În Delta Dunării sunt autorizate 488 de structuri de cazare, acestea având circa 10.866 de locuri care pot găzdui turişti. Din 1990, Delta Dunării a fost declarată Rezervaţie a biosferei, în cadrul Programului UNESCO „Omul şi Biosfera”. Teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” are o suprafaţă totală de circa 580.000 de hectare.

Vă recomandă​m să mai citiţi:

Delta Dunării poate fi salvată prin ecoturism. „Ori alegem asta, ori o distrugem“

Delta Dunării, destinaţia ideală în pandemie: „Prin natura ei impune distanţare şi oferă siguranţă sanitară“