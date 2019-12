VIDEO Top 10 filme din care puteţi alege pentru noaptea de Revelion

Perioada sărbătorilor de iarnă aduce şi momente de relaxare în faţa micilor sau marilor ecrane. Puteţi să vă pregătiţi câteva filme chiar şi pentru noaptea de Revelion. Pentru asta, la final de an 2019, vă propunem un TOP 10 filme noi, inspirat din box-office-ul american, prezentat de www.cinemagia.ro.

Grupul celor patru tineri din filmul anterior revine - Spencer, Bethany, Fridge şi Martha. Ei sunt acum studenţi la colegiu şi se întorc la Brantford în vacanţă. Fiecare dintre ei trece prin această etapă a vieţii într-un mod diferit; Unii se străduiesc, iar alţii se adaptează mai greu vieţii de după jocul prin care au trecut, ieşind învingători.





1.Star Wars: The Rise of Skywalker (Star Wars: Skywalker - Ascensiunea).Supravieţuitorii rezistenţei înfruntă încă o dată forţa militară a Primului Ordin în acest ultim capitol din saga lui Skywalker.2.Jumanji: The Next Level (Jumanji: Nivelul următor).3. Frozen II (Regatul de gheaţă II)Povestea începe la ceva vreme după evenimentele din primul film, în Arendelle ai cărui locuitori se bucură de pace. Iniţial, cea mai mare provocare a poveştii pare să fie dorinţa lui Kristoff (Jonathan Groff) de a o cere de nevastă pe Anna (Kristen Bell), dar asta doar până când Elsa (Idina Menzel) aude o voce misterioasă ce-i aduce aminte de un cântec de leagăn din copilărie. O ameninţare supranaturală şi posibilitatea ca trecutul regatului să nu fie la fel de luminos precum cred cele două surori le vor arunca pe eroine într-o nouă aventură.