VIDEO Tânărul care dat cu maşina peste două verişoare şi o bunică a ajuns în arest. Spune că nu ştia că a omorât un copil de trei ani

Un tânăr de 17, fără permis de conducere, a urcat la volanul unei maşini, furate de la tatăl său, a intrat în trei oameni, pe strada Zefirului din cartierul Kuncz.





Totul s-a înâmplat sâmbătă în colonia de romi de la marginea oraşului, după o ceartă care a avut loc în birul din cartier. Se pare că tânărul s-a luat la bătaie cu unchiul său şi mai multe persoane.

A încercat apoi să fugă de agresori cu maşina părintelui, dar în calea s-au nimerit chiar membri familiei, printre care şi copiii celui cu care s-a bătut. O mătuşă şi o verişoară de 14 ani au fost rănite, iar nepoată de doar trei ani a murit în urma impactului.

Tânărul s-a oprit cu maşina în gardul unei case, iar apoi a fugit peste câmp, de teama să nu fie linşat. Oamenii au distrus maşina cu topoare şi alte obiecte.

„A luat maşina şi a dat peste oamenii Ăştia. Ce să-i fac, merge la puşcărie, eu îl predau. N-are nici permis, n-are nimica. Are 17 ani jumate. Nu ştiu nimic, am fost la birt încolo eu. S-a certat la birt. A mers acasă, a furat cheia din dulap şi a fugit cu maşina. O dat peste nepoţii mei, femeia bătrână este mama mea, nu ştiu unde o fugit, s-o fi ascuns pe aici, acum îl caut şi eu”, spunea, ieri, tatăl fugarului.





După accident, adolescentul s-a adăpostit la câţiva prieteni, cunoscuţi că fac parte din anturajul hoţilor de buzunare, din Piaţa Traian. A fost descoperit însă de poliţiştii de la Investigaţii Criminale, care l-au dusla audieri, iar apoi l-au introdus în Arestul IPJ Timiş.



Conform Tion.ro, adolescentul le-a spus oamenilor legii că a fugit de frică să nu fie bătut de cei cu care s-a certat la birtul din cartier, după ce aceştia l-au ameninţat atât pe el, cât şi pe tatăl lui. Individul a spus că nu şi-a dat seama că şi-a ucis verişoara şi că s-a speriat foarte tare, aşa că a luat mâinile de pe volan.

„Am fugit să nu mă bată, m-au ameninţat cu parul şi cu topor. Nu ştiu, am luat mâna de pe volan, m-am panicat, când am văzut că dă cu parul, m-am panicat. Am furat maşina, au sărit prea mulţi pe tata, am vrut să fug de ei şi eu”, a povestit tânărul vinovat, citat de Tion.ro.





Acesta a spus că nu a ştiut că şi-a omorât verişoara în urma accidentului.



